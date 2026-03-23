Του Βαγγέλη Δουράκη

Στην «κόψη του ξυραφιού» βρίσκεται η αγορά ενέργειας και κατά συνέπεια και η παγκόσμια οικονομία: Από τον Γενάρη του 2026 οι διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού» έχουν εκτοξευτεί κατά σχεδόν 90%, όταν από τις 27 Φεβρουαρίου, παραμονή της έναρξης της σύρραξης στην Μέση Ανατολή, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 55%. Το «ράλι» του «μαύρου χρυσού» ήδη αποτυπώνεται στις αντλίες. Τα μεταφορικά κόστη «φουσκώνουν», οι ακτοπλοϊκές είναι έτοιμες για αναπροσαρμογές των εισιτηρίων και οι αεροπορικές διαμορφώνουν νέους τιμοκαταλόγους με ισχύ από τον Απρίλη.

Το «στοίχημα» βεβαίως είναι το πόσο βαθύ αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία θα αφήσει η τρέχουσα κρίση: Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου τύπου Brent έχει αγγίξει και τα 118 δολάρια, εκείνο όμως που φαίνεται πως θα καθορίσει την επόμενη ημέρα είναι το διάστημα που θα παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια.

Πόσο ακριβότερες έχουν γίνει οι μετακινήσεις και τα μεταφορικά

Το προηγούμενο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, είχε σαφές αντίκτυπο στην τσέπη κάθε καταναλωτή με την ακρίβεια να σαρώνει την αγορά και να δείχνει από την αρχή πως είχε έρθει για να … μείνει. Τότε το Brent παρέμεινε πάνω από 100 δολάρια/βαρέλι για περίπου 5 μήνες.

Η εικόνα και σήμερα είναι ανάλογη με εκείνη την περίοδο: Σε πρώτη φάση οι τιμές στις αντλίες αλλάζουν σε καθημερινή βάση.

Είναι ενδεικτικό πως ένας οδηγός με όχημα που διαθέτει ντεπόζιτο 50 lt, την παραμονή της έναρξης του πολέμου στον Κόλπο χρειαζόταν 87,5 ευρώ για να «φουλάρει» με την τιμή της αμόλυβδης στο 1,75 €/lt. Την περασμένη Πέμπτη με την τιμή της αμόλυβδης στο 1,98 €/lt χρειάζεται να δώσει 99 ευρώ, με άλλα λόγια για κάθε γέμισμα πληρώνει 11,5 ευρώ περισσότερα!

Αντίστοιχα, οδηγός με όχημα που διαθέτει ντεπόζιτο 50 lt, αλλά βάζει πετρέλαιο κίνησης, την παραμονή του πολέμου χρειαζόταν 78 ευρώ για να «φουλάρει» με την τιμή στο 1,56 €/lt. Την Πέμπτη 19 του μήνα με την τιμή του diesel κίνησης στο 1,96 €/lt χρειάζεται να δώσει 98 ευρώ, δηλαδή για κάθε γέμισμα 20 ευρώ περισσότερα!

Όσο ανεβαίνει βεβαίως και η χωρητικότητα του ντεπόζιτου αυξάνεται και το επιπλέον κόστος που επωμίζεται πια ένας οδηγός.

Για παράδειγμα, κάτοχος οχήματος με ντεπόζιτο 80 lt, που βάζει αμόλυβδη, πριν τον πόλεμο «φούλαρε» με 140 ευρώ με μέση τιμή στο 1,75 €/lt. Τώρα και δη την περασμένη Πέμπτη με την τιμή της αμόλυβδης στο 1,98 €/lt χρειάζεται να δώσει 158,4 ευρώ, με άλλα λόγια για κάθε γέμισμα πληρώνει 18,4 ευρώ περισσότερα!

Αντίστοιχα αν βάζει πετρέλαιο κίνησης, την παραμονή του πολέμου θα γέμιζε το ντεπόζιτο των 80 lt με 124,8 ευρώ και τώρα το «φουλάρει» με 156,8 ευρώ, με άλλα λόγια σε κάθε γέμισμα χρειάζεται 32 ευρώ, επιπλέον.

Ανάλογα ζητήματα έχουν και οι μεταφορείς: Αν κάποιος επαγγελματίας έχει βαρύ όχημα με ρεζερβουάρ 1.000 lt κάθε γέμισμα θα του κοστίζει ο… «κούκος αηδόνι»: Πληρώνει σχεδόν 400 ευρώ περισσότερα κάθε φορά που «φουλάρει» το ντεπόζιτο!

Και βέβαια με δεδομένο ότι η μέση τιμή ξεπερνά πια τα 2 ευρώ… τα πράγματα πηγαίνουν προς το … ακόμη χειρότερο.

Προαναγγελία αυξήσεων στα εισιτήρια από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες

Το «στοίχημα» βεβαίως είναι πόσο θα αντέξουν οι μεταφορικές να απορροφούν τα αυξημένα κόστη πριν αυτά περάσουν στο προϊόν και εντέλει στον καταναλωτή. Πέρα από τις οδικές μεταφορές, ήδη οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προαναγγείλει με ηλεκτρονικά μηνύματα στους «καλούς τους πελάτες» νέους τιμοκαταλόγους με αναπροσαρμοσμένα προς τα πάνω τα κόστη των εισιτηρίων από τις 3 Απριλίου λόγω του πολέμου στον Περσικό.

Όλο και πιο κοντά είναι και οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τους εκπροσώπους του κλάδου να δηλώνουν πως τα λειτουργικά κόστη έχουν ανέβει κατακόρυφα εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και να προγραμμάτιζουν συσκέψεις με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Ήδη η κυβέρνηση στην σκιά των πολεμικών επιχειρήσεων έχει βάλει στο τραπέζι σενάρια για την στήριξη των νοικοκυριών. Ένα από αυτά το περιβόητο με πιθανή επιδότηση που θα ξεκινά από τα 45 ευρώ και θα φτάνει τα 100 ευρώ, αναλόγως οχήματος και περιοχής, θα τεθούν όμως εισοδηματικά κριτήρια.

Υπάρχουν σκέψεις και για επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης με μειωμένη τιμή κατά 0,15 €/lt.

Επί τάπητος και η χορήγηση Market pass, με το ποσό που συζητείται να είναι 40 ευρώ/μήνα, αυστηρά για αγορές αγαθών και αυστηρά σε ευπαθείς ομάδες.

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εξετάζεται η πιθανότητα μείωσης 50% στα λιμενικά τέλη και το «ψαλίδι» στο ΦΠΑ από 24% στο 13% στα εισιτήρια οχημάτων, για ανάσχεση των ανατιμήσεων, σε συνδυασμό με κρατική επιδότηση σε υποχρεωτικές εκπτώσεις των ακτοπλοϊκών.

Όσον αφορά στους αγρότες, έχει πέσει στο τραπέζι το «πλαφόν» στα περιθώρια κέρδους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι απευθείας ενισχύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.