Οι προσδοκίες από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα επόμενα βήματα

Της Δώρας Αντωνίου

Με την προσοχή στραμμένη σε δύο μέτωπα, αυτό των εξελίξεων στην πολεμική σύγκρουση και εκείνο των Βρυξελλών, η κυβέρνηση άνοιξε χθες τον «κουμπαρά» του υπερπλεονάσματος και ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη μέτρων ενίσχυσης έναντι της αρνητικής επίδρασης που έχει η ραγδαία άνοδος της τιμής του πετρελαίου, η οποία έχει πυροδοτήσει κύμα ανατιμήσεων, που ξεκινά από τις αντλίες των καυσίμων και επεκτείνεται σε όλη την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Το ύψος των τεσσάρων στοχευμένων μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες, υπολογίζεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης είναι το στοιχείο που προκαλεί αγωνία και ανασφάλεια, καθώς μια παρατεταμένη κρίση μπορεί να προκαλέσει εκτός ελέγχου επιπτώσεις. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας χθες τις κινήσεις της κυβέρνησης, επισήμανε ότι «επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρείες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά».

Η Αθήνα, όπως και ο κόσμος ολόκληρος, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όσον αφορά το ενδεχόμενο να γίνουν βήματα στην κατεύθυνση εκτόνωσης της κρίσης, με βάση και όσα δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοι βεβαίως αναγνωρίζουν ότι είναι πολύ πρόωρο να σημάνει λήξη συναγερμού, καθώς οι εκτιμήσεις διεθνώς συγκλίνουν στο ότι ακόμα και άμεσα να σταματούσε η πολεμική σύγκρουση, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, όσον αφορά τις επιπτώσεις που προκάλεσε η αιφνίδια αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένει την αντίδραση των Βρυξελλών. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χθες ότι «η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης». Το ερώτημα είναι πόσο κοντά βρίσκεται η Ε.Ε. σε μια συμφωνία για τον τρόπο αντίδρασης και πόσο διατεθειμένα είναι τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σύντομα σε κοινή απάντηση στην κρίση. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η έκτακτη σύνοδος του Eurogroup και, βεβαίως, οι επιπτώσεις από την σημαντική άνοδο στις τιμές ενέργειας δεν μπορούν να μην απασχολούν, καθώς αφορούν το σύνολο της Ε.Ε..

Το μεγάλο στοίχημα από την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έγιναν για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, είναι να αποτυπωθεί η επίδρασή τους στην αγορά σύντομα. Τόσο σύντομα όσο πέρασαν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ιδιαίτερα ενόψει του Πάσχα και της πασχαλινής αγοράς, η παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία είναι ένα μέτρο που αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών προϊόντων, στα οποία μετακυλίεται η όποια αύξηση στο μεταφορικό κόστος.

«Το diesel είναι το καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι μεταφορείς. Άρα ο περιορισμός της αύξησης του και όσο το δυνατόν η απορρόφηση από το κράτος της μεγαλύτερης τιμής του, που αυτός είναι ο στόχος, στην αντλία, θα βοηθήσει ούτως ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα τρόφιμα και σε διάφορα είδη, τα οποία μεταφέρονται με καύσιμο αυτό. Άρα γι’ αυτό και έγινε αυτή η πιο «επιθετική», a priori τελοσπάντων, από πριν δηλαδή στην αντλία, παρέμβαση και όχι εκ των υστέρων» δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

