Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προχωρούν αυτήν την ώρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς.

Τα μέτρα είναι ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν τους επόμενους δύο μήνες, Απρίλιο και Μάιο και περιλαμβάνουν παρέμβαση στο κόστος του Diesel, ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων, παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες και ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Πηγή: skai.gr

