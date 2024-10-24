Καθώς τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, δηλαδή αυτά που μπορεί να συγκρίνει εύκολα ο καταναλωτής μεταξύ παρόχων, παύουν να είναι υποχρεωτικά από το 2025, οι προμηθευτές προωθούν ως εναλλακτική τα σταθερά τιμολόγια, κυρίως εξάμηνης διάρκειας.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, η υποχρεωτικότητα διάθεσης πράσινων τιμολογίων θα αφορά μόνο τους νέους πελάτες. Για τους υφιστάμενους πελάτες που έχουν πράσινο τιμολόγιο, οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να τους τα ανανεώνουν για όσο το επιθυμούν.

Επίσης, η κυβέρνηση αναμένεται να καταστήσει υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών στα σταθερά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, το υπουργείο θα βάλει με νομοθετική ρύθμιση απαγορευτικό από τις αρχές του 2025 στη διάθεση στην αγορά σταθερών μπλε τιμολογίων εξάμηνης διάρκειας.

Η άποψη που επικρατεί στο υπουργείο είναι ότι οι προμηθευτές με τα εξάμηνα σταθερά τιμολόγια εκμεταλλεύονται την εποχικότητα των τιμών και παγιδεύουν τους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν στη νέα πραγματικότητα των εποχικών διακυμάνσεων που φέρνουν οι ΑΠΕ, πολύ υψηλές τιμές το καλοκαίρι, χαμηλότερες τον χειμώνα και πολύ χαμηλές την άνοιξη και το φθινόπωρο που πέφτει η ζήτηση.

Πηγή: skai.gr

