Για την εκτός σχεδίου δόμηση και τις αλλαγές στις τιμές στο ρεύμα μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Αρχικά, αναφορικά με τις αλλαγές στα ακίνητα, υπογράμμισε ότι η εκτός σχεδίου δόμηση είναι κάτι που θα σταματήσει με την έννοια ότι γύρω στο 2027-2028 η χώρα θα αποκτήσει παντού σχέδιο.

«Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι είσαι εντός ή εκτός οικισμών κι άλλο πράγμα εντός ή εκτός σχεδίου. Κάνουμε αυτήν τη στιγμή 700 εκατομμύρια ευρώ επένδυση, τη μεγαλύτερη από την αρχή του ελληνικού κράτους, όπου βάζουμε τοπικά πολεοδομικά σχέδια παντού. Σε αυτά θα προβλέπεται πού μπορείς να χτίσεις και τι», όπως ανέφερε για να συμπληρώσει:

«Μέχρι να συμβεί αυτό ήρθε το ΣτΕ και έβγαλε κάποιους τρόπους εκτός σχεδίου αντισυνταγματικούς, κατά κύριο λόγο τα τυφλά οικόπεδα, και πάνω σε αυτό νομοθετούμε, κάνοντας μερικές πρόσθετες παρεμβάσεις. Από κει και πέρα, θα κάνουμε και κάποιες άλλες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να έχει πιο πολλά ακίνητα να χτίσει κανείς μέσα σε έναν οικισμό παρά έξω, διότι το δεύτερο έχει πρόσθετη επιβάρυνση στο κοινωνικό σύνολο. Φωνάζουμε επί δεκαετίες για την εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά δεν φωνάζουμε αρκετά για το ότι δεν προχώρησαν επί δεκαετίες τα πολεοδομικά σχέδια. Εκεί λοιπόν υπάρχει ανάγκη να αυξήσουμε τη διαθέσιμη γη εντός των οικισμών, ώστε να γίνει πιο φθηνή και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

«Προβλέπω κατάρρευση στις τιμές του φυσικού αερίου, σταδιακά αυτήν τη χρονιά»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τις εξαγγελίες για φθηνότερο ρεύμα, ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε ότι «αυτήν τη στιγμή έχουμε μια ζήτηση 4 έως 10,5 GigaWatt, κάτι που παίζει ανάλογα με την εποχή, με τη μέση τιμή να είναι στο 6. Υπάρχει χαμηλότερη ζήτηση το φθινόπωρο, λίγο παραπάνω τον χειμώνα και πολλή το καλοκαίρι», ενώ ενημέρωσε πως αυτήν τη στιγμή είναι εγκατεστημένα 8 GigaWatt φωτοβολταϊκά και 5 GigaWatt αιολικά και μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένονται 13 GigaWatt φωτοβολταϊκά και 7 GigaWatt αιολικά με τεράστια προσθήκη Ανανεώσιμων Πηγών, δημιουργώντας υπερβάλουσα προσφορά που θα ρίξει τις τιμές.

Παράλληλα, ανέφερε πως οι τιμές στο φυσικό αέριο σήμερα είναι διπλάσιες από ό,τι ήταν το 2019, ενώ οι τιμές των ρύπων που είναι το άλλο κομμάτι κόστους που επηρεάζει, βρίσκονται σε τριπλάσια επίπεδα. «Αυτήν τη στιημή η αποθήκευση είναι πάρα πολύ λίγη, έχουμε όμως ένα μεγάλο έργο στην Αμφιλοχία που είναι σε εξέλιξη με 600 MegaWatt αποθήκευση με αντλησιοταμίευση, καθώς και δυο διαγωνισμούς που πέτυχαν. Επίσης, με το νέο νομοσχέδιο απελευθερώνουμε πλήρως την αποθήκευση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους παραγωγούς έχουν φωτοβολταϊκά από το 2019 και μετά, να βάλουν μια μπαταρία, αποφεύγοντας τις περικοπές».

Τέλος, είπε ότι οι λογαριασμοί θα είναι παγίως φθηνότεροι το φθινόπωρο και την άνοιξη, θα ανεβαίνουν το καλοκαίρι και θα ξαναπέφτουν. «Συνολικά θα υπάρχει μια πτώση που όσο προστίθεται οι Ανανεώσιμες Πηγές θα πέφτει. Προβλέπω κατάρρευση στις τιμές του αερίου, σταδιακά αυτήν τη χρονιά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.