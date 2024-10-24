Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τις πρώτες συντάξεις – με προσμέτρηση και των ενσήμων από την εργασίας τους – πληρώνει τον Νοέμβριο ο ΕΦΚΑ σε εργαζόμενους συνταξιούχους.



Πρόκειται για συνταξιούχους που βγήκαν στη σύνταξη μετά το 2016 και στη συνέχεια συνέχισαν να εργάζονται. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε το απαραίτητο λογισμικό ώστε να προσμετρώνται και τα ένσημα της εργασίας, ο ΕΦΚΑ όμως το ολοκλήρωσε και ήδη επανυπολόγισε τις πρώτες συντάξεις.



Πρέπει να ειπωθεί πάντως ότι η προσμέτρηση στη σύνταξη μερικών ετών επιπλέον, 2-3-4 ετών για παράδειγμα, δεν τις αυξάνει παρά μόνο ελάχιστα. Όπως σημείωνε αξιωματούχος του e-ΕΦΚΑ στο skai.gr, «ο αρχικός χρόνος απονομής της σύνταξης δίνει το συντριπτικά μέρος της σύνταξης, το υπόλοιπο είναι γλειφιτζούρι». Γι’ αυτό και η συμβουλή των εργατολόγων προς τους ασφαλισμένους είναι να καλύτερα να μαζεύουν περισσότερα ένσημα πριν βγουν σύνταξη , παρά να βγαίνουν και να εργάζονται στη συνέχεια.

Για να γίνει η προσμέτρηση των ενσήμων, απαιτείται από τον συνταξιούχο αίτηση στον ΕΦΚΑ της περιοχής του. Από τον ερχόμενο μήνα το λογισμικό θα μπορεί να προσμετρά και τα ένσημα των παλαιότερων συνταξιούχων, πριν το 2016.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου εργασίας οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αριθμούν περί τις 196.000. Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ποιοι από αυτούς εξαιρούνται από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ:

-Άτομα με ψυχική αναπηρία

-Άτομα με ειδικές παθήσεις όπως τετραπληγία,τυφλότητα, ακρωτηριασμό, κυστική ίνωση κτλ.

-Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας οι οποίοι όμως υποχρεούνται να δηλώσουν ότι εργάζονται

-Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54, του π.δ. 169/2007.

-Πολύτεκνοι με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

-Πρόσωπα των οποίων η σύνταξη εκδίδεται ή καταβάλλεται από το ΥΠΟΙΚ όπως θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή πολέμου

-Συνταξιούχοι ΟΓΑ που συνεχίζουν να εργάζονται ως αγρότες υποχρεούνται όμως σε δήλωση εργασίας

-Συνταξιούχοι που έχουν απολυθεί από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας (από κοινή νόσο, ατύχημα στην υπηρεσία, ατύχημα εκτός υπηρεσίας, επαγγελματική νόσο).

-Συνταξιούχοι άλλων φορέων πλην ΟΓΑ που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα που όμως δεν υπερβαίνει τις 10.000€. Υποχρεούνται σε δήλωση απασχόλησης

-Οι απασχολούμενοι σε φορείς της γενικής κυβέρνησης που δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας

-Συνταξιούχοι που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών και εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών

Πριν αναλάβει εργασία κάποιος συνταξιούχος, υποχρεούται να το δηλώσει στον e-ΕΦΚΑ. Αν δεν το κάνει θα έρθει αντιμέτωπος με πρόστιμο ίσο με το άθροισμα 12 κύριων κι επικουρικών συντάξεων που μπορεί να παρακρατηθεί σε ποσοστό 25% ακόμη κι από την επικουρική σύνταξη.



Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών και του επιπλέον πόρου μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ από μη μισθωτούς ή αγρότες συνταξιούχους για περισσότερους από 2 μήνες, οι οφειλές παρακρατούνται από το σύνολο των συντάξεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.