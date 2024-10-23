SECF ΙΙ: Σε προνομιακή θέση η Ελλάδα στην ενεργειακή «σκακιέρα»

Προς όφελος της ευρύτερης περιοχής θα λειτουργήσει η αύξηση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει το εναρκτήριο σημείο για αυτή την ενεργειακή γέφυρα, καθώς βρίσκεται σε προνομιακή θέση για τις διασυνδέσεις στο φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Αυτό επισήμανε ο John Letvin, οικονομικός σύμβουλος της πρεσβείας των ΗΠΑ, μιλώντας σήμερα στο 2ο Southeast Connectivity Forum, στη Θεσσαλονίκη. Ο κ.Letvin ανέδειξε ακόμα τη σημασία των ενεργειακών συνδέσεων της χώρας με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Από την πλευρά του, ο Σωτήριος Μπράβος, εμπορικός διευθυντής του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) τόνισε ότι η σημασία των διασυνδέσεων είναι κομβική για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. «Μέχρι το 2018 το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν κυρίαρχο στην αγορά, αλλά αυτό άλλαξε δραματικά από το 2019 και μετά. Τώρα πια, οι τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου που διακινούνται μέσω του Turkstream είναι πολύ χαμηλές» επεσήμανε ο κ. Μπράβος, μιλώντας στο φόρουμ, που διοργανώθηκε από την Tsomokos Communications με στρατηγικό εταίρο την ΟΛΘ Α.Ε.

Ρόλο-κλειδί στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στο ενεργειακό πεδίο, σύμφωνα με τον Gregor Weinzettel, ειδικό σε θέματα φυσικού αερίου από την Energy Community της Αυστρίας. «Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Η Ελλάδα είναι στην τέλεια θέση και χρειάζεται λίγη περισσότερη εναρμόνιση για να πρωταγωνιστήσει» κατέληξε.

Την πεποίθηση ότι μπορεί να δημιουργηθεί «ένας πραγματικός διάδρομος μεταξύ Θεσσαλονίκης και Πορτ Σαΐντ και του καναλιού του Σουέζ», εξέφρασε ο πλοίαρχος Aly Assem Ibrahim, γενικός διευθυντής του Ανατολικού Λιμένα Port Said της Οικονομικής Ζώνης του Σουέζ. «Είναι μεγάλο ζήτημα η μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδέει τα λιμάνια. Υπάρχουν προκλήσεις και ευκαιρίες», υπογράμμισε και διατύπωσε την εκτίμηση πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει κόμβο για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)._

