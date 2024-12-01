Τιμολόγια ρεύματος: Στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά που είναι έως 44 % φθηνότερα

Πάνω από το 70 % των αιτήσεων για νέες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, από καταναλωτές που κινούνται σε νέο πάροχο, αφορούν σταθερά(μπλε) τιμολόγια, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της προμηθευτικής αγοράς.

Η τάση προσανατολισμού των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια υπαγορεύεται από τη διαμόρφωση των τιμών τους σε ελκυστικά επίπεδα σε σχέση με τα κυμαινόμενα (πράσινα και κίτρινα) τα οποία ακριβαίνουν λόγω της ενεργειακής κρίσης σε συνδυασμό με τη διασφάλιση προβλέψιμου ενεργειακού κόστους για τους επόμενους μήνες.

Οι τιμές για τα σταθερά τιμολόγια σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής ξεκινούν από 8,5 σεντς ανά κιλοβατώρα , δηλαδή 44 % φθηνότερα από τα 15 σεντς που είναι ο στόχος διαμόρφωσης των "πράσινων" τιμολογίων με τις επιδοτήσεις που θα χρειαστεί πιθανότατα να καταβάλει η κυβέρνηση προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής (https://invoices.rae.gr/oikiako/) αυτή τη στιγμή διατίθενται στην αγορά επτά σταθερά τιμολόγια με τιμή χαμηλότερη από 10 σεντς ανά κιλοβατώρα και άλλα 8 κάτω από 15 σεντς, για διάρκεια από 6 έως 12 μήνες και πάγιο από 5 έως 10 ευρώ το μήνα. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν την πλέον συμφέρουσα προσφορά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσής τους (για παράδειγμα αν η κατανάλωση είναι μικρή, το μεγάλο πάγιο αυξάνει περισσότερο την τελική επιβάρυνση σε σχέση με τις παροχές που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση).

Πηγές της αγοράς ανέφεραν σχετικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι με την εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας τα σταθερά τιμολόγια δεν θα μπορούν να έχουν διάρκεια μικρότερη από ένα έτος, που σημαίνει ότι τα εξάμηνα σταθερά θα πρέπει να λανσάρονται στην αγορά ως κυμαινόμενα (κίτρινα) στα οποία επιπλέον δεν υφίσταται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης αν ο καταναλωτής επιλέξει να "σπάσει" το συμβόλαιο πριν τη λήξη του.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ακόμη ότι παρ' όλα αυτά η μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει στα "πράσινα" τιμολόγια στα οποία μεταφέρθηκε πέρυσι όλη η αγορά, πιθανώς επειδή ένα τμήμα τους δεν έχει την απαιτούμενη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στην αγορά.

Εν τω μεταξύ την ερχόμενη εβδομάδα, αφού ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα η ανακοίνωση των "πράσινων" τιμολογίων Δεκεμβρίου από το σύνολο των προμηθευτών, θα οριστικοποιηθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την επιδότηση των καταναλωτών προκειμένου η χρέωση στα "πράσινα" τιμολόγια να διαμορφωθεί κοντά στα 15 σεντς ανά κιλοβατώρα. Η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για το Νοέμβριο διαμορφώθηκε την Παρασκευή στα 138 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 90 σεντς τον Οκτώβριο (αύξηση άνω του 50 %). Ωστόσο, σε επίπεδο λιανικής αναπτύσσονται και τάσεις συγκράτησης των τιμών λόγω ανταγωνισμού.

Ήδη η ΔΕΗ γνωστοποίησε ότι προχωρά στην εφαρμογή εκπτώσεων ύψους 68 % προκειμένου η τελική τιμή για το "πράσινο" τιμολόγιο να διαμορφωθεί στα 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ η Protergia ανακοίνωσε την διατήρηση του τιμολογίου στα επίπεδα που ίσχυσαν από Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο (15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα) χωρίς την πρόσθετη έκπτωση που ίσχυσε το Νοέμβριο.

