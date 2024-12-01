Ένα σημαντικό ραντεβού δίνει η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο και οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες με τα 100 ισχυρά funds του πλανήτη που διαχειρίζονται κονδύλια περίπου 30 τρισ. δολάρια.

Το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, στα πλαίσιο του 3ου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το παρών θα δώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας την αυλαία του συνεδρίου, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η κυβέρνηση.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές ενώ θα ακολουθήσει fireside chat με εκπροσώπους της Morgan Stanley. Επίσης, ο επικεφαλής του οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με αναλυτές της Morgan Stanley.

Στο περυσινό επενδυτικό συνέδριο «όπλο» της ελληνικής αποστολής για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αποτελούσε, ασφαλώς, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, με την Ελλάδα να ανεβαίνει από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική. Η «δίψα» των διεθνών επενδυτών για τα ελληνικά assets αυξάνεται κατακόρυφα μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Γεγονός που αποτυπώνεται στις μεγάλες προσφορές για ελληνικά assets, που προσέγγισαν τα 120 δισ. ευρώ, μέσα στο 2024.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας δημιουργεί ένα διαφορετικό επενδυτικό κοινό και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και βάζει στην τελική ευθεία την αναβάθμιση της στις ανεπτυγμένες αγορές. Η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τις αναδυόμενες στις ώριμες αγορές, είναι ένα σημαντικό στοιχείο του νέου ελληνικού story, όπως διαφαίνεται και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη.

Ο πρωθυπουργός στη συνάντησή που είχε με εκπροσώπους ισχυρών Funds στη Νέα Υόρκη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «όπως πέρυσι ήταν στόχος η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, το 2025 στόχος μας είναι να αποκτήσει το ελληνικό χρηματιστήριο το status της αναπτυγμένης αγοράς», τονίζοντας ότι «αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Και ο Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, στο πρόσφατο συνέδριο της Société Générale στο Παρίσι, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών δήλωσε ότι μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας, στόχος παραμένει η αναβάθμιση του χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων καθώς η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα μπει στα ραντάρ μεγάλων μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, για τα οποία τώρα το ελληνικό χρηματιστήριο δεν είναι επενδύσιμο.

Η πρόσφατη ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε watchlist για αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές από τους οίκους S&P Dow Jones και FTSE Russell αποτελεί ένα ορόσημο που αναγνωρίζει τις συντονισμένες προσπάθειές για την ενίσχυση της θέσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ελληνική και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω πρόοδο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει το μήνυμα ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, θα σημειώσει την πολιτική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα, τη στιγμή που ο πολιτικός κίνδυνος «χτυπά» Γαλλία και Γερμανία.

Αναμένεται να τονιστεί ότι το 2025 η Ελλάδα θα έχει το τέταρτο υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα στην ΕΕ, που θα είναι 2,5% του ΑΕΠ, ενώ εφέτος, με στόχο 2,1%, λόγω των θετικών επιδόσεων στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και παρότι υπήρχαν έκτακτες παροχές, το πρωτογενές πλεόνασμα, ανέβηκε από 2,1 στο 2,5%. Όσο για το έλλειμμα ξεκινάει και πάλι να αγγίζει το μηδέν, και αυτό ειδικά σε αυτή την περίοδο είναι σημαντικό.

Επίσης θα τονιστεί η σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους που θα πάει στο 147,5% και αποτελεί τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία, και την Τετάρτη για πρώτη φορά φθηνότερα και από τη Γαλλία.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τη ΕΕ και την ευρωζώνη (2,3% το 2023, 2,2% το 2024 και 2,3% το 2025 με αντίστοιχους ρυθμούς 0,4 %, 0,9% και 1,5% για την ΕΕ).

Παράλληλα θα επισημανθεί η φιλοεπενδυτική πολιτική της κυβέρνησης που έχει ορατά αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Οι επενδύσεις σε τρέχουσες τιμές έχουν αυξηθεί κατά 84%, που είναι η μεγαλύτερη αύξηση σε όλη την ΕΕ. Ειδικά οι δημόσιες επενδύσεις μεταξύ 2019 και 2025 έχουν αυξηθεί κατά 150%. Η ανεργία το 2025 προβλέπεται ότι σε ετήσια βάση θα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό (9,7%) για πρώτη φορά από το 2009.

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα διεξαχθούν τρεις θεματικές συζητήσεις σε πάνελ που θα εστιάσουν στις ελληνικές τράπεζες, τον κλάδο της ενέργειας και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών προσέρχονται με «όπλο» την βιώσιμη κερδοφορία που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του 9μήνου που ώθησε τις διοικήσεις των τραπεζών να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις κατευθυντήριες γραμμές τους για την κερδοφορία το 2024, ενώ την ίδια ώρα σχεδιάζουν να αποσβέσουν τον αναβαλλόμενο φόρο έως και 8 χρόνια νωρίτερα και αυξάνουν στο 50% των κερδών το ύψος του μερίσματος για το 2024. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν στο 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, συνολικά κέρδη 3,491 δισ. ευρώ , από 2,846 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 22,66% σε ετήσια βάση.

Στις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου (one-to-one & group meetings) θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από τις εξής εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, ΕΧΑΕ, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Austriacard, Autohellas, 'Αβαξ, Τράπεζα Κύπρου, Cenergy, Coca Cola HBC, Ελλάκτωρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ιντρακάτ, Intralot, ΚΡΙ ΚΡΙ, lamda Development, Metlen, Motor Oil, Εθνική τράπεζα, Optima Bank, Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile, Sarantis, Τιτάν, Trade Estates, Viohalco.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.