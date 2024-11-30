Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε σήμερα από τα κράτη μέλη των BRICS να δεσμευτούν να μην δημιουργήσουν νέο νόμισμα ή να στηρίξουν άλλο νόμισμα που θα αντικαταστήσει το αμερικανικό δολάριο, αλλιώς οι χώρες αυτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με δασμούς 100%.

«Απαιτούμε μια δέσμευση από αυτές τις χώρες ότι ούτε θα δημιουργήσουν ένα νέο νόμισμα BRICS, ούτε θα υποστηρίξουν οποιοδήποτε άλλο νόμισμα που θα αντικαθιστά το πανίσχυρο αμερικανικό δολάριο, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν δασμούς 100% και να αναμένουν να ξεχάσουν τις πωλήσεις στην υπέροχη αμερικανική οικονομία», έγραψε ο Τραμπ στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Ας βρουν άλλο "κορόιδο". Δεν υπάρχει περίπτωση οι BRICS να αντικαταστήσουν το αμερικανικό δολάριο στο διεθνές εμπόριο και όποια χώρα προσπαθήσει θα πρέπει να την ξεχάσει την Αμερική».

Τα κράτη BRICS, που περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική, το Ιράν, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος ως τρόπο απομάκρυνσης από το δολάριο και «αύξηση των επιλογών πληρωμής».

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι η εγκατάλειψη του δολαρίου θα σήμαινε επίσης «αντίο στην υπέροχη οικονομία των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

