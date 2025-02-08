Στη διαμόρφωση των χρεώσεων για τα «δυναμικά» τιμολόγια ρεύματος, που αναμένεται να εφαρμοστούν από το φθινόπωρο προχωρούν σταδιακά οι περισσότεροι προμηθευτές ενώ - με εξαίρεση τη ΔΕΗ, που έχει όμως τους περισσότερους πελάτες - δεν διαφαίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αγορά για το διζωνικό (νυχτερινό) τιμολόγιο που διατίθεται από την 1η Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το διζωνικό παρέχεται στους καταναλωτές που διαθέτουν «νυχτερινό» ή «έξυπνο» μετρητή σε δύο χρονικές περιόδους μέσα στην ημέρα.

Τα ωράρια χαμηλότερης χρέωσης ανά ζώνη και εποχή, τα οποία ισχύουν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με το διζωνικό τιμολόγιο που τέθηκε σε εφαρμογή διαμορφώνονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο:

- Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. - 3 μ.μ.

- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. - 5 π.μ.

Θερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:

- Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. - 3 μ.μ.

- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. - 4 π.μ.

Οι νέες χρονικές περίοδοι είναι προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα του ηλεκτρικού συστήματος, που διαφέρουν από την εποχή κατά την οποία θεσπίστηκε το νυχτερινό ρεύμα. Δηλαδή το πλεόνασμα παραγωγής ρεύματος τα μεσημέρια, λόγω φωτοβολταϊκών όπως επίσης και την αιχμή της ζήτησης τις πρώτες βράδυνες ώρες λόγω θέρμανσης ή / και ψύξης με κλιματιστικά.

Τι διαφορά θα έχει το δυναμικό από το διζωνικό τιμολόγιο

Το επόμενο στάδιο είναι τα «δυναμικά» τιμολόγια, τα οποία θα μεταβάλλονται κάθε ώρα του 24ωρου, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της τιμής του ρεύματος στο Χρηματιστήριο.

Η τιμή αυτή εμφανίζει πολύ μεγάλες αποκλίσεις στη διάρκεια του 24ώρου, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω: υψηλή παραγωγή των φωτοβολταϊκών τα μεσημέρια που μειώνει τις τιμές μέχρι μηδενισμού και αντίστροφα: μεγάλη ζήτηση για θέρμανση και κλιματισμό τα απογεύματα σε ώρες που η ηλιακή παραγωγή μειώνεται ή μηδενίζεται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές.

Συνεπώς οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο θα έχουν σημαντικό κίνητρο να μεταφέρουν τα φορτία τους κατά τις περιόδους υψηλής παραγωγής / χαμηλής ζήτησης και χαμηλών τιμών.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή, οι τιμές του δυναμικού τιμολογίου ανά ώρα θα γνωστοποιούνται στους καταναλωτές μέχρι τις 8 το βράδυ της προηγούμενης.

Θα περιλαμβάνουν μια βασική τιμή που θα είναι αμετάβλητη και το μεταβλητό σκέλος που θα ακολουθεί τις διακυμάνσεις του Χρηματιστηρίου.

Η Αρχή έχει προτείνει επίσης υποχρέωση των προμηθευτών να ειδοποιούν τους καταναλωτές αν οι τιμές υπερβαίνουν τα 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κάποιες ώρες και πρόσθετη ειδοποίηση "αλέρτ" με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο όταν υπερβαίνουν τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Από την 1η Οκτωβρίου οι προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 μετρητές θα πρέπει να διαθέτουν τα δυναμικά τιμολόγια στους πελάτες τους (είναι με τα τωρινά δεδομένα οι ΔΕΗ, Metlen, ΗΡΩΝ, NRG, ELPEDISON και Εταιρεία προμήθειας αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας.

Τα ζητούμενα πλέον είναι πόσο φθηνότερα θα είναι τα τιμολόγια τις ώρες μη αιχμής ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών αλλά και η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση 550.000 έξυπνων μετρητών εφέτος (έως τώρα υπάρχουν 650.000 κυρίως σε επιχειρήσεις) και 1,2 εκατ. κάθε χρόνο από το 2026 έως το 2030, οπότε όλοι οι καταναλωτές προγραμματίζεται να διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

