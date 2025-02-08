ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Φεβρουαρίου

Συνολικά 72.730.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 62.425 δικαιούχους από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 14 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 130.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του π. ΟΑΕΕ και

- από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 24.400.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 4.200.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 2.000.000 ευρώ σε 3.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

