ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Φεβρουαρίου

Συνολικά 72.730.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 62.425 δικαιούχους από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 14 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 130.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του π. ΟΑΕΕ και
- από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 24.400.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 4.200.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 2.000.000 ευρώ σε 3.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
