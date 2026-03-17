Τι σημαίνει το Ιράν για την τιμή του χρυσού

Ο χρυσός θεωρείται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσεων και πολεμικών διενέξεων. Επηρεάζει την τιμή του χρυσού ο πόλεμος στο Ιράν;Μία από τις πιο διαδεδομένες «σοφίες» για το Χρηματιστήριο λέει: «Όταν ακούς κανόνια αγόραζε, όταν ακούς βιολιά πούλα». Με άλλα λόγια, πολλοί θεωρούν την έναρξη ενός πολέμου μία καλή συγκυρία για επενδύσεις.



Όσοι αποστρέφονται το ρίσκο, συχνά τοποθετούν τα χρήματά τους στο χρυσό. Έστω και αν ο χρυσός γίνεται πιο ακριβός σε εποχές κρίσης, όπως δείχνει άλλωστε η ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων. Εάν συνεχιστεί η ανοδική πορεία της τιμής, θεωρητικά εκείνοι που επενδύουν σε χρυσό μπορούν όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τα χρήματά τους, με λίγη τύχη. Ή μήπως όχι;

Πηγή: Deutsche Welle

Ιδανική εποχή για κερδοσκόπους;Κατά τεκμήριο ο χρυσός δεν προσφέρεται τόσο για κερδοσκοπικές κινήσεις, αλλά περισσότερο για συντηρητικές τοποθετήσεις. Αυτό υποδηλώνει η διακύμανση της τιμής τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με το εξειδικευμένο πόρταλ Gold.de η υψηλότερη τιμή είχε καταγραφεί στις 28 Ιανουαρίου 2026 με 5.327,42 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ μέχρι σήμερα έχει σταθεροποιηθεί μεταξύ 5.000 και 5.200 δολαρίων.Όλα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη, λέει στην Deutsche Welle ο Κάρστεν Φριτς, αναλυτής πρώτων υλών στην Commerzbank. Σύμφωνα με τη δική του καταγραφή «ο χρυσός δεν έχει επωφεληθεί από την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Αντιθέτως, κυμαίνεται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές που είχαμε πριν αρχίσει ο πόλεμος».Δύο εξηγήσεις δίνει ο Κάρστεν Φριτς γι αυτή την εξέλιξη. Η πρώτη είναι ότι ο χρυσός διαπραγματεύεται σε δολάρια και το δολάριο ανατιμάται, με αποτέλεσμα η επένδυση να γίνεται πιο ακριβή για τους ενδιαφερόμενους. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι τα σενάρια για αύξηση του πληθωρισμού καλλιεργούν προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων, άρα και για μεγαλύτερα κέρδη από άλλες επενδυτικές κινήσεις και όχι από τον χρυσό, ο οποίος βέβαια δεν ανατοκίζεται.«Υπερθέρμανση» της αγοράς;Για τον Βόλφγκανγκ Βζέσνιοκ-Ρόσμπαχ, επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Fragold, που ειδικεύεται σε πολύτιμα μέταλλα, η σημερινή διακύμανση της τιμής του χρυσού δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά μάλλον διορθωτική κίνηση στην αγορά. «Η άνοδος της τιμής του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, αλλά και τον Ιανουάριο ήταν εντελώς υπερβολική και αποκομμένη από τα πραγματικά δεδομένα» λέει ο ίδιος στην Deutsche Welle.Επιπλέον, αναφέρει ο Γερμανός αναλυτής, η «αγορά αρκούδων» στην τιμή του χρυσού οφείλεται και σε κάποιους «επενδυτές, αλλά και κερδοσκόπους, που ποντάρουν σε πτώση της τιμής» για να αποκομίσουν μέγιστο κέρδος. Αυτοί οι «σορτάκηδες» ίσως αναγκάστηκαν να αγοράσουν σε υψηλότερη τιμή από εκείνη που είχαν προϋπολογίσει, για να περιορίσουν τις απώλειές τους.Τι επιφυλάσσει το μέλλον;Για τη μελλοντική πορεία της τιμής, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις. Ο Βόλφγκανγκ Βζέσνιοκ-Ροσμπαχ λέει ότι «η ήδη ασθενής ζήτηση για κοσμήματα και η εγκράτεια των κεντρικών τραπεζών μάλλον συγκρατούν τη δυναμική του χρυσού». Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική πολιτκή παραμένει ένας παράγοντας αβεβαιότητας και μπορεί να επιφυλάσσει εκπλήξεις, κατά συνέπεια «ο χρυσός παραμένει ένα είδος ασφαλούς λιμένα για τους επενδυτές».Πιο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις στο καλό σενάριο, σε περίπτωση δηλαδή που ο πόλεμος τερματιστεί σύντομα. Όπως αναφέρει ο Κάρστεν Φριτς, αναλυτής της Commerzbank, «σε αυτή την περίπτωση μάλλον θα υποχωρήσει η ισοτιμία του δολαρίου και η τιμή του πετρελαίου και αυτό θα ήταν θετικό για την τιμή του χρυσού».Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

