ΤτΕ: Στα 328 εκατ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα το α' δίμηνο

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 10.972 εκατ. ευρώ, από 11.636 εκατ. ευρώ πέρυσι - Στα 11.009 εκατ. ευρώ οι δαπάνες

Τράπεζα της Ελλάδος

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 328 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 836 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 10.972 εκατ. ευρώ, από 11.636 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 11.009 εκατ. ευρώ, από 10.781 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

