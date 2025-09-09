Τι αλλάζει στους μισθούς των ένστολων από τον Οκτώβριο

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αν και σε πρώτο πλάνο βρέθηκαν οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στο φορολογικό πεδίο, ανατροπές έρχονται και στα μισθολόγια των ενστόλων: Οι αποδοχές επανακαθορίζονται από τον Οκτώβριο μάλιστα και επί της ουσίας τα χρήματα που θα εισπράττει κάθε μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα καθορίζονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό. Όπως εκτιμά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, θα έχουμε αυξήσεις που μεσοσταθμικά θα αγγίζουν τα 110 ευρώ το μήνα.

Μάλιστα, για ανώτερους αξιωματικούς υπολογίζεται πως θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ ανάλογα με το βαθμό. Οι κατηγορίες προσωπικού παραμένουν τέσσερις (Α, Β, Γ και Δ), ωστόσο τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20, προσαρμοσμένα αποκλειστικά στη διάρκεια υπηρεσίας.

Τι αλλάζει στα μισθολόγια των ένστολων

Οι βασικοί μισθοί επανακαθορίζονται, με το νέο σύστημα να προβλέπει, για παράδειγμα, αποδοχές από 1.320 ευρώ για τα πρώτα χρόνια έως και 3.000 ευρώ για στελέχη με υπηρεσία άνω των 39 ετών στην κατηγορία Α, ενώ αντιστοίχως στην κατηγορία Δ το εύρος κυμαίνεται από 1.100 έως 1.975 ευρώ.

Ταυτόχρονα, αναμορφώνεται το βαθμολόγιο, με διαφοροποιήσεις στις προσαυξήσεις για τις κατηγορίες Β και Γ, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι διαφορές στη βαθμολογική εξέλιξη.

Ειδικοί συντελεστές προσαύξησης εφαρμόζονται για κάθε βαθμό, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ μέχρι τους κατώτερους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, με αντίστοιχη πρόβλεψη για τα Σώματα Ασφαλείας.

Μεταξύ των αλλαγών που θα γίνουν ξεχωρίζει και η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, που πλέον ανέρχεται έως και τα 750 ευρώ για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ενώ για κατώτερους βαθμούς κυμαίνεται από 100 έως 400 ευρώ, με τις αυξήσεις να ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις το 50% σε σχέση με τα ισχύοντα.

Επιπλέον, θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ετήσιο κόστος να υπολογίζεται σε 5,4 εκατ. ευρώ.

Πέραν των διαφοροποιήσεων στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Επιπλέον, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Τι θα ισχύσει για τα Σώματα Ασφαλείας

Αναλυτικά, ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις:

Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού. Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας. Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου. Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων. Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

