Φτου ξελευθερία για 477.000 φορολογούμενους οι οποίοι κάθε χρόνο πιάνονταν στο δόκανο των τεκμηρίων και φορολογούνταν ουσιαστικά για εισοδήματα που δεν έχουν. Η κυβέρνηση ως είχε δεσμευθεί προχωρά σε μεσοσταθμική μείωση 30% στα τεκμήρια που βαραίνουν ΙΧ, σπίτια και σκάφη.



Η μεγαλύτερη τομή γίνεται στον υπολογισμό του τεκμηρίου όσον αφορά στα Ι.Χ.

Με το ισχύον καθεστώς το τεκμήριο καθορίζεται αποκλειστικά σχεδόν από τον κυβισμό. Επιπλέον υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών που αποτελεί μια από τις κύριες στρεβλώσεις διότι είναι δύσκολο κάποιος να ισχυριστεί ότι ένα νέο αυτοκίνητο έχει υψηλότερο κόστος συντήρησης από ένα ας πούμε 15ετίας. Η ισχύουσα κατάσταση άλλωστε αποτελεί και τροχοπέδη για την αγορά νέων αυτοκινήτων.



Πλέον τα πράγματα αλλάζουν και για Ι.Χ. που έχουν ταξινομηθεί από το 2010 και μετά (έως 15 ετών δηλαδή) οι αντικειμενικές δαπάνες θα καθορίζονται βάσει των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με την εξής κλίμακα:

Co2 γραμμάρια Συντελεστής

1-122 2.000

123-139 +30/γρ

140-166 +45/γρ

>166 +60/γρ



Έτσι Ι.Χ 1.500 κυβικών και εκμπομπές 102γρ. CO2 έχει σήμερα τεκμήριο 5.800€ και το μισό αν είναι άνω των 10 ετών.

Με το νέο σύστημα το τεκμήριο μειώνεται στις μόλις 2.000€, μείωση δηλαδή 65,5% αν πρόκειται για καινούριο και 31% αν είναι δεκαετίας.



Ένα «χιλιαράκι» με εκπομπές 119γρ CO2 έχει σήμερα τεκμήριο 4.000€ και 2.000€ αν είναι άνω των 10 ετών. Με το νέο σύστημα οι αντικειμενικές δαπάνες μειώνονται στις 2.000 μια μείωση 50% αν πρόκειται για καινούριο.



Για τα ακίνητα τα πράγματα είναι πιο απλά καθώς μειώνονται οριζόντια κατά 30% το τεκμήριο που βαραίνει τα βαραίνει. Έτσι η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Τα παραπάνω ποσά μέχρι πρότινως προσαυξάνονταν:

40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800€ έως 4.999€

70% για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000€

Πλέον έχουμε παρέμβαση και στους συντελεστές προσαύξησης οι οποίοι μειώνονται σε 30% και 58% αντίστοιχα.



Το 20% της προσαύξησης για μονοκατοικίες και η έκπτωση του 50% για δευτερεύουσες κατοικίες



Κύρια κατοικία – μονοκατοικία στην Καβάλα (τιμή ζώνης κάτω από 2.800 τ.μ) 110τ.μ είχε έως τώρα τεκμήριο 5.150€ +1030 (προσαύξηση μονοκατοικίας) = 6.180€

Πλέον θα έχει 3.590€ +718 = 4.308

Για τα σκάφη η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται σήμερα ανάλογα με την παλαιότητα:

15% για σκάφη ηλικίας 5-10 ετών

30% άνω των 10ετών

Η παρέμβαση προβλέπει μείωση τεκμηρίου κατά 30% και για τα νέα σκάφη αφού ίσχυε εδώ η ίδια στρέβλωση με αυτή των Ι.Χ.

Η νέα κλίμακα για τα νέα σκάφη έχει ως εξής:

Για τα ιστιοφόρα συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση του 50%.

