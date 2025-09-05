Θετικός ο Ιούλιος και το επτάμηνο του 2025 για τις ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο του κλάδου    

Συνεχιζόμενη αύξηση παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές - χωρίς τα πετρελαιοειδή - από την αρχή του χρόνου, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ενώ ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, αν και η Ευρώπη παραμένει σταθερά ο κυριότερος πελάτης της χώρας μας, το εμπόριό μας με τις ΗΠΑ εμφανίζει αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 0,7%, σε σχέση με το επτάμηνο του 2024 και μείωση των εισαγωγών κατά -13,8%, με αποτέλεσμα η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ να αγγίξει τα 1,37 δισ. ευρώ, ενώ των εισαγωγών τα 1,42 δισ. ευρώ, στο επτάμηνο του 2025.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους εξαγωγείς, ότι η ψαλίδα έκλεισε και αυτό αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την διαπραγμάτευση εξαίρεσης των προϊόντων μας από τους δασμούς Τραμπ καθότι το ισοζύγιό μας είναι πλέον ισοσκελισμένο.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, «οι πρόσφατες εξαγγελίες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής κινούνται σε θετική κατεύθυνση αλλά αφορούν κυρίως μεσομακροχρόνια μέτρα ενίσχυσης των εξαγωγών. Αυτό που λείπει, όμως, έντονα είναι η βοήθεια προς τους Έλληνες εξαγωγείς στην καθημερινότητα, σε εμπορικά θέματα, και ζητήματα της αγοράς. Αν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν συνδυαστούν με βραχυχρόνια που βοηθούν στην καθημερινότητα του εξαγωγέα, τονώνουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα και οδηγούν σε στρατηγικές ανοίγματος των νέων αγορών (Τρίτες Χώρες), τότε μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι ελληνικές εξαγωγές θα κλείσουν με θετικό πρόσημο το 2025, προσδοκώντας ένα καλύτερο μέλλον».

Η ανάλυση

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές μειώθηκαν, κατά το μήνα Ιούλιο του 2025 καθώς περιορίστηκαν, κατά 343,5 εκατ. ευρώ ή κατά -7,3% και ανήλθαν μόλις σε 4,36 δισ. ευρώ έναντι 4,70 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, έχουμε αύξηση (1,5%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,37 δισ. ευρώ από 3,32 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 48,1 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές περιορίστηκαν και αυτές τον Ιούλιο του 2025 (-3,1% ή 231,3 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 7,28 δισ. ευρώ έναντι 7,51 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 6,03 δισ. ευρώ από 5,93 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 95 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 112,2 εκατ. ευρώ ή κατά 4%, στα 2,92 δισ. ευρώ από 2,81 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται μικρότερη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, κατά 46,9 εκατ. ευρώ (1,8%).

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου μειώθηκαν κατά -5,3% και άγγιξαν τα 28,47 δισ. ευρώ από 30,06 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,59 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το επτάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 22,11 δισ. ευρώ από 21,09 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 1,03 δισ. ευρώ ή κατά 4,9%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Ιουλίου 2025 μειώθηκαν, καθώς περιορίστηκαν κατά 1,68 δισ. ευρώ ή κατά -3,4%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 47,95 δισ. ευρώ έναντι 49,63 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 38,73 δισ. ευρώ από 37,18 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 1,55 δισ. ευρώ ή κατά 4,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο επτάμηνο του 2025 μειώθηκε ελαφρώς, κατά -0,5%, στα 19,48 δισ. ευρώ από 19,57 δισ. ευρώ το επτάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 3,3% και άγγιξε τα 16,62 δισ. ευρώ από 16,10 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 524,6 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά την πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Ιούλιο του 2025, παρατηρείται ελαφρά αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (0,9%) και σημαντική μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-16,8%). Όταν, όμως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα βελτιώνεται, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταγράφουν άνοδο (1,8%), όπως και οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, με μικρότερο, όμως, ρυθμό (0,8%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 5 σχεδόν μονάδες και άγγιξε το 58,5% έναντι 53,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,5% έναντι 46,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,9% και των Τρίτων Χωρών στο 35,1%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκε ελαφρώς προς τις Χώρες της ΕΕ (-0,5%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -11,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (5,2%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (4,2%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιούλιο του 2025 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε 6 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-27,6%), Μηχανήματα (-3%), Διάφορα Βιομηχανικά (-2%), Ποτά & Καπνός (-8%), Πρώτες Ύλες (-5,7%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-73%).

Αντίθετα, σημαντικά αυξημένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, των Τροφίμων (19,4%), των Βιομηχανικών (7,1%), των Χημικών (5,6%) και των Λαδιών (9%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές των 4 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-26,4%), Μηχανήματα (-1,1%), Πρώτες Ύλες (-0,9%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -75,1%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (12,4%), Βιομηχανικών (8,1%), Χημικών (3,2%), Διαφόρων Βιομηχανικών (6%), Λαδιών (5%) και Ποτών & Καπνού (8,8%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω, ανέφερε τα εξής: «Θετικός ήταν και ο μήνας Ιούλιος για τις ελληνικές εξαγωγές που κατέγραψαν αύξηση 1,5%, χωρίς πετρελαιοειδή και μείωση -7,3%, με τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Οι ελληνικές εξαγωγές - χωρίς τα πετρελαιοειδή - καταγράφουν μια συνεχιζόμενη αύξηση από την αρχή του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα: Ιανουάριος αύξηση 9,9%, Φεβρουάριος 5,8%, Μάρτιος 6,7%, Απρίλιος -2,7%, Μάιος 9,1%, Ιούνιος 3,7% και Ιούλιος 1,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης μήνα με το μήνα είναι η διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) κατά 4,9% το επτάμηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση καταγράφεται και στο εμπορικό έλλειμμα, το μήνα Ιούλιο, 4% με πετρελαιοειδή και 1,8% χωρίς, πολύ σημαντικά όμως περιορισμένη σε σχέση με το 33,2% που καταγράφηκε τον Ιούνιο, με πετρελαιοειδή και 20,5%, χωρίς πετρελαιοειδή. Όταν όμως εξετάζουμε το επτάμηνο, βλέπουμε πως υπάρχει ελαφριά υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος (με πετρελαιοειδή) κατά -0,5% και μικρή αύξηση (χωρίς πετρελαιοειδή) κατά 3,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024.

Η Ευρώπη παραμένει σταθερά ο κυριότερος πελάτης της Ελλάδος με το 58,5% των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή, ή το 64,9% των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, να αποστέλλονται στην ΕΕ, το μήνα Ιούλιο.

Σημειωτέον τα στοιχεία που αφορούν το εμπόριο της Ελλάδος με τις ΗΠΑ δείχνουν αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 0,7%, σε σχέση με το επτάμηνο του 2024 και μείωση των εισαγωγών κατά -13,8%, με αποτέλεσμα η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ να αγγίξει τα 1,37 δισ. ευρώ, ενώ των εισαγωγών τα 1,42 δισ. ευρώ, στο επτάμηνο του 2025. Μπορούμε να πούμε πως η ψαλίδα έκλεισε και αυτό αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την διαπραγμάτευση εξαίρεσης των προϊόντων μας από τους δασμούς Τραμπ καθότι το ισοζύγιό μας είναι πλέον ισοσκελισμένο.

Οι πρόσφατες εξαγγελίες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής κινούνται σε θετική κατεύθυνση αλλά αφορούν κυρίως μεσομακροχρόνια μέτρα ενίσχυσης των εξαγωγών. Αυτό που λείπει, όμως, έντονα είναι η βοήθεια προς τους Έλληνες εξαγωγείς στην καθημερινότητα, σε εμπορικά θέματα, και ζητήματα της αγοράς. Αν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν συνδυαστούν με βραχυχρόνια που βοηθούν στην καθημερινότητα του εξαγωγέα, τονώνουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα και οδηγούν σε στρατηγικές ανοίγματος των νέων αγορών (Τρίτες Χώρες), τότε μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι ελληνικές εξαγωγές θα κλείσουν με θετικό πρόσημο το 2025, προσδοκώντας ένα καλύτερο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.