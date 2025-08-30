Εφετείο των ΗΠΑ έκρινε την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι, υπονομεύοντας τη χρήση των δασμών από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ως βασικό εργαλείο διεθνούς οικονομικής πολιτικής.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ το πλεονέκτημα να αποσπά οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους, έχοντας παράλληλα αυξήσει την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Ο νόμος παρέχει σημαντική εξουσία στον Πρόεδρο να αναλάβει μια σειρά από ενέργειες στην περίπτωση μια κηρυχθείσας εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αλλά καμία από αυτές τις ενέργειες δεν περιλαμβάνει ρητά την εξουσία επιβολής δασμών, ή την εξουσία φορολόγησης», δήλωσε το δικαστήριο.

Η απόφαση του Εφετείου του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον αφορά στη νομιμότητα αυτού που ο Τραμπ αποκαλεί «αμοιβαίους» δασμούς, οι οποίοι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου του τον Απρίλιο, καθώς και ενός ξεχωριστού συνόλου δασμών που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορά στους δασμούς που εκδίδονται βάσει άλλης νομικής εξουσίας, όπως οι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, διευκρινίζει το πρακτορείο Reuters.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης. Ο Διεθνής Νόμος περί Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να αντιμετωπίζει «ασυνήθιστες και έκτακτες» απειλές κατά τη διάρκεια εθνικών έκτακτων αναγκών.

«Φαίνεται απίθανο το Κογκρέσο να σκόπευε, θεσπίζοντας τον IEEPA, να παρεκκλίνει από την προηγούμενη πρακτική του και να παραχωρήσει στον Πρόεδρο απεριόριστη εξουσία να επιβάλλει δασμούς», ανέφερε η απόφαση. «Ο νόμος δεν αναφέρει ούτε δασμούς (ή κανένα από τα συνώνυμά τους) ούτε έχει διαδικαστικές εγγυήσεις που να περιέχουν σαφή όρια στην εξουσία του Προέδρου να επιβάλλει δασμούς».

Ο νόμος του 1977 είχε ιστορικά χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων σε εχθρούς ή για το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο Τραμπ, ο πρώτος πρόεδρος που χρησιμοποίησε τον IEEPA για την επιβολή δασμών, υποστηρίζει ότι τα μέτρα ήταν δικαιολογημένα δεδομένων των εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης της παραγωγικής ισχύος των ΗΠΑ και της διασυνοριακής ροής ναρκωτικών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υποστηρίξει ότι ο νόμος επιτρέπει δασμούς βάσει διατάξεων έκτακτης ανάγκης που εξουσιοδοτούν έναν πρόεδρο να «ρυθμίζει» τις εισαγωγές ή να τις μπλοκάρει εντελώς.

Ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης τον Απρίλιο λόγω του γεγονότος ότι οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα από όσα εξάγουν, το οποίο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι το επίμονο εμπορικό έλλειμμα υπονόμευε την παραγωγική ικανότητα και τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ. Υποστήριξε δε, ότι οι δασμοί του Φεβρουαρίου για την Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό ήταν δικαιολογημένοι επειδή οι χώρες αυτές δεν έκαναν αρκετά για να σταματήσουν την παράνομη διακίνηση φαιντανύλης μέσω των συνόρων των ΗΠΑ, έναν ισχυρισμό που οι χώρες έχουν αρνηθεί.

Το εφετείο αποφάνθηκε επί δύο υποθέσεων/αγωγών που αμφισβητούν τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ: Η πρώτη από πέντε μικρές αμερικανικές επιχειρήσεις και η δεύτερη από 12 πολιτείες των ΗΠΑ υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών.

Το Σύνταγμα παρέχει στο Κογκρέσο, όχι στον πρόεδρο, την εξουσία να επιβάλλει φόρους και δασμούς, και οποιαδήποτε ανάθεση αυτής της εξουσίας πρέπει να είναι ρητή και περιορισμένη, σύμφωνα με τις αγωγές.

Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αποφάνθηκε επίσης κατά των δασμολογικών πολιτικών του Τραμπ στις 28 Μαΐου, λέγοντας ότι ο πρόεδρος υπερέβη την εξουσία του όταν επέβαλε και τα δύο πακέτα αμφισβητούμενων δασμών. Η τριμελής επιτροπή μάλιστα περιελάμβανε έναν δικαστή που διορίστηκε από τον ίδιο τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

