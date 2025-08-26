Στις ΗΠΑ εντός της εβδομάδας ο αντιπρόσωπος διεθνούς εμπορίου της Κίνας

Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να μεταβεί εντός της εβδομάδας ο ανώτερος διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκάνγκ προκειμένου να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, εν μέσω τις προσπάθειας των δύο υπερδυνάμεων να σημειώσουν κάποια πρόοδο στις εμπορικές σχέσεις τους πέρας της πρόσκαιρης δασμολογικής εκεχειρίας.

Ο Λι, αντιπρόσωπος διεθνούς εμπορίου της Κίνας και από τους βασικούς διαπραγματευτές της χώρας με τις ΗΠΑ, μαζί με τον τσάρο της οικονομίας Χε Λιφένγκ, ενδέχεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης σε επίπεδο όμως αναπληρωτών, όπως σημείωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος της κυβέρνησης αργά τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας ότι η επίσκεψη δεν γίνεται στο πλαίσιο της επίσημης διαπραγμάτευσης.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου δήλωσε ακόμη ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Λι και του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ και ότι ο Κινέζος αξιωματούχους δεν θα επισκεφθεί την αμερικανική πρωτεύουσα κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς.

Την είδηση ότι ο Λι θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον δημοσίευση πρώτη τη Δευτέρα η Wall Street Journal.

Εν τω μεταξύ, οι εκπρόσωποι των τομέων εμπορίου και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού παρακολουθούν στενά και με αγωνία τις εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, προκειμένου να δουν εάν η παράταση της ανακωχής που αποφασίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα θα μονιμοποιηθεί ή αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα προκαλέσει νέες φουρτούνες στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού με ένα νέο «κύμα» υψηλών δασμών στις εισαγωγές αγαθών από την Κίνα.

Οι αμερικανικές εταιρείες λιανικού εμπορίου μάλιστα στοκάρουν προϊόντα ενόψει τις κρίσιμης εορταστικής περιόδου στο τέλος του έτους, ενώ την ίδια ώρα οι Κινέζοι παραγωγοί - όντες αποκλεισμένοι από την μεγαλύτερη καταναλωτική οικονομία στον κόσμο - λένε ότι βρίσκονται σε «λειτουργία επιβίωσης», αγωνιζόμενοι να εξασφαλίσουν μερίδια σε νέες αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου συμφώνησαν στις 11 Αυγούστου να παρατείνουν την ανακωχή του μεταξύ τους εμπορικού πολέμου για άλλες 90 ημέρες, «κλειδώνοντας» προς ώρας τους αμερικανικούς δασμούς 30% που έχουν τεθεί στις κινεζικές εισαγωγές και κινεζικούς δασμούς 10% που ισχύουν για τα αμερικανικά προϊόντα.

Η επίλυση των εμπορικών διαφορών ΗΠΑ - Κίνας θεωρείται ζωτικής σημασίας, καθώς εάν οι δασμοί του Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα ξεπεράσουν το 35%, θα είναι απαγορευτικά υψηλοί για τους Κινέζους εξαγωγείς, όπως έχουν προειδοποιήσει οι οικονομολόγοι.

Η επικείμενη επίσκεψη του Κινέζου αντιπροσώπου διεθνούς εμπορίου στην Ουάσιγκτον πάντως γίνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο δεδομένων των πρόσφατων εξαιρετικά επικριτικών σχολίων του Κινέζικου πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εμπορική πολιτική του Τραμπ, σύμφωνα με πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

«Ο (αμερικανικός) προστατευτισμός είναι ανεξέλεγκτος, επισκιάζοντας τη γεωργική συνεργασία Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε ο πρέσβης Σιέ Φενγκ σε ομιλία του σε εκδήλωση για τη βιομηχανία σόγιας στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τις αγορές γεωργικής γης από «ξένους αντιπάλους», συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, «πολιτική χειραγώγηση».

Τα αγροτικά προϊόντα έχουν αναχθεί σε βασικό σημείο της αμερικανικοκινεζικής εμπορικής διαμάχης, καθώς οι Κινέζοι αποφεύγουν τα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα όπως η σόγια -που υπόκεινται σήμερα σε δασμούς 23%- οδηγώντας σε δύσκολη θέση τους Αμερικανούς αγρότες.

Η αύξηση των αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα θα έπληττε σημαντικά το εμπορικό πλεόνασμα του ασιατικού γίγαντα με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτές. Το Πεκίνο μάλιστα είχε στο παρελθόν δεσμευτεί να αγοράσει περισσότερα αγροτικά προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας «Φάσης 1» που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ το 2020.

Ωστόσο, το Πεκίνο πιστεύει ότι μπορεί να κλείσει μια καλύτερη συμφωνία αυτήν τη φορά.

Το επικείμενο ταξίδι του Λι ακολουθεί τρεις γύρους εμπορικών διαπραγματεύσεων που έχουν διεξαχθεί μεταξύ των δύο χωρών από τον Μάιο - στη Γενεύη, στο Λονδίνο και, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στη Στοκχόλμη.

Η τελευταία φορά που ένας ανώτερος Κινέζος διαπραγματευτής για το εμπόριο επισκέφθηκε τις ΗΠΑ ήταν τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο Χε Λιφένγκ συναντήθηκε με την τότε υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν στο Σαν Φρανσίσκο, πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στην πόλη.

Ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Λιού Χε, προκάτοχος του Χε Λιφένγκ, ήταν ο τελευταίος κορυφαίος Κινέζος εμπορικός αξιωματούχος που ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για διμερείς συνομιλίες, υπογράφοντας τη «Φάση 1» της εμπορικής συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ τον Ιανουάριο του 2020, δεσμεύοντας το Πεκίνο να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών εξαγωγών κατά 200 δισ. δολάρια σε μια περίοδο δύο ετών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.