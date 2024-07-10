Θετικό το κλίμα στην αγορά ομολόγων - Υποχωρούν οι αποδόσεις

Θετικό είναι το κλίμα στις αγορές ομολόγων καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την έκβαση της μάχης ενάντια στον πληθωρισμό, εξέλιξη η οποία τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε μειώσεις των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ δήλωσε χθες ενώπιον του Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι πλέον μια υπερθερμασμένη οικονομία», αποφεύγοντας όμως να δώσει κάποια ένδειξη για το πόσο σύντομα θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι οι αγορές τιμολογούν με μία πιθανότητα 70% ότι η πρώτη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων θα γίνει το Σεπτέμβριο.

Ανάλογες είναι οι προσδοκίες για την εξέλιξη των επιτοκίων και στην ευρωζώνη.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Ιταλός Κεντρικός Τραπεζίτης Φάμπιο Πανέτα δήλωσε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια. Όπως επεσήμανε οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των μισθών, που αποτελεί κεντρικό παράγοντα του πληθωρισμού, «δεν δικαιολογούνται».

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης τον Ιούνιο μειώθηκε περαιτέρω στο 2,5%, πλησιάζοντας τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Ωστόσο, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών, που οφείλεται κυρίως στο κόστος εργασίας, παρέμεινε υψηλότερος στο 4,1%.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 136 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 85 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,54%, έναντι 2,53% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,01%.

