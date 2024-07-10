Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Τετάρτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την περικοπή μερισμάτων δεικτοβαρών μετοχών να πιέζει την αγορά, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.444,31 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.440,62 μονάδες (-0,73%) και υψηλότερη τιμή στις 1.452,46 μονάδες (+0,09%).

Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 89,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.017.056 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,33%), της Ελλάκτωρ (+2,12%), της Τιτάν (+1,18%) και της Aegean Airlines (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της HelleniQ Energy(-6,49%), της Jumbo (-4,02%), της Eurobank (-1,71%) και της Lamda Development (-1,69%).

Από σήμερα χωρίς το μέρισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές της Πειραιώς ( 0,063 ευρώ) , της HelleniQ Energy (0,60 ευρώ) και της Jumbo (1 ευρώ).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.483.573 και 1.825.298 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,02 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 9,30 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 49 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +19,17% και Επίλεκτος +9,40%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: HelleniQ Energy-6,49% και Frigoglass -4,35%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,0000 +1,18%

ALPHA BANK: 1,6400 -0,61%

AEGEAN AIRLINES: 11,9500 +1,10%

VIOHALCO: 6,1900 -1,43%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6000 +2,33%

ΔΑΑ:7,7780 -0,28%

ΔΕΗ: 11,6600 -0,43%

COCA COLA HBC:32,5000 +0,93%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6550 +2,12%

ΕΛΠΕ: 7,7800 -6,49%

ELVALHALCOR:1,8980 +0,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8600 -0,38%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,0690 -1,71%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 -1,69%

MOTOR OIL: 22,8000 -1,47%

JUMBO: 26,2400 -4,02%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,8800 +0,27%

ΟΛΠ:20,9000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,2100 -1,23%

ΟΤΕ: 14,0700 +0,64%

AUTOHELLAS:11,8800 +1,02%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6500 -0,87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4200 -0,70%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

