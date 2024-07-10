Λογαριασμός
Αύξηση 6,7% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Παράλληλα, ενισχύθηκε κατά 4,4% η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών

ΕΛΣΤΑΤ βιομηχανία

Αύξηση 6,7% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάιο φέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 4,4%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 6,7% τον Μάιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2023, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

    Από την αύξηση:

    *Κατά 21,2% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

    *Κατά 4,4% του δείκτη μεταποίησης. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (15,6%), στην κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (14,8%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (13,6%), στην ποτοποιία (9,2%) και στη βιομηχανία τροφίμων (9,1%).

    *Κατά 3,5% του δείκτη παροχής νερού.

    Από τη μείωση:

    *Κατά 2,4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

