Ρυθμό ρεκόρ καταγράφει φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.



Συγκεκριμένα, στις 75 ημέρες που είναι ανοικτό το σύστημα υποβολής δηλώσεων, έχουν υποβληθεί 4.510.260 δηλώσεις. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα των 75 ημερών το 2023 και το 2022 είχαν υποβληθεί αντίστοιχα 2.916.726 και 2.695.736 δηλώσεις, παρά το ότι τα έτη αυτά το σύστημα υποβολής δηλώσεων άνοιξε στις 30 και 31 Μαρτίου, αντίστοιχα.



Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν αφενός ότι πολίτες και λογιστές έχουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό υποβάλει τις δηλώσεις τους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, αφετέρου ότι δεν υφίστανται προβλήματα που να θέτουν αξιοσημείωτα εμπόδια στην υποβολή των δηλώσεων.



⁠Περαιτέρω, επισημαίνεται φέτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η προεκκαθάριση των δηλώσεων για 1,4 εκατ. φορολογούμενους. Μέχρι πέρυσι, το σύνολο των φορολογούμενων, είτε τα στοιχεία τους ήταν ορθά είτε όχι, έπρεπε οπωσδήποτε να υποβάλουν δήλωση οι ίδιοι. Φέτος, σε 1,4 εκατομμύρια φορολογουμένους δώσαμε τη δυνατότητα να δουν το φόρο που προκύπτει με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας γι αυτούς και, εάν δουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι σωστά και πλήρη, να μην υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να την τροποποιήσουν μέχρι τις 26/7, χωρίς κυρώσεις. Με αυτή τη διαδικασία οριστικοποιήθηκαν 423.000 δηλώσεις, δηλαδή περίπου το 30% των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, αποτέλεσμα που συνιστά θετική εξέλιξη.



Παράλληλα, η ΑΑΔΕ, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των λογιστών, για πρώτη φορά φέτος ανέλαβε τη δέσμευση να ενημερώνει εγκαίρως τους πολίτες για οτιδήποτε αφορά την υποχρέωση υποβολής της δήλωσής τους, και ιδίως για μεταβολές στα στοιχεία που αποστέλλουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μετά την υποβολή των δηλώσεων. Συνεπής στη δέσμευση αυτή, η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει μέχρι σήμερα συνολικά πάνω από 4,6 εκατομμύρια μηνύματα. Ειδικότερα, έχουν αποσταλεί:



Ταυτόχρονα, μέσω της διαδικασίας δήλωσης ΙΒΑΝ, από την έναρξη υποβολής των δηλώσεων έχουν δηλωθεί 1.706.000 ΙΒΑΝ, φτάνοντας συνολικά τους 7.950.000 ΙΒΑΝ. Η ΑΑΔΕ παρακολουθεί την πορεία υποβολής των δηλώσεων, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προβλεφθούν περαιτέρω διευκολύνσεις για όσους δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ΙΒΑΝ.



Περαιτέρω, για τη διευκόλυνση των πολιτών, από τις 21/6 έχει προστεθεί στην εφαρμογή myAADEapp η δυνατότητα των πολιτών να κατεβάζουν τη δήλωση, το εκκαθαριστικό (αναλυτικά και συνοπτικά), καθώς και την προεκκαθάριση για τους 1,4 εκατομμύρια πολίτες που εντάχθηκαν στη διαδικασία της αυτοματοποιημένης υποβολής δήλωσης. Μέχρι σήμερα, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή πάνω από 470.000 πολίτες.



Εξάλλου, εκτιμάται ότι πολύ σημαντική βοήθεια στους λογιστές έχει δώσει η πλατφόρμα myDATA, μέσα από την οποία μπορούν να επαληθεύουν τα δεδομένα έκδοσης και λήψης στοιχείων από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται. Με αυτό τον τρόπο, εκτός των άλλων, το myDATA εξελίσσεται σε πολύ σημαντικό εργαλείο εσωτερικού ελέγχου για τις επιχειρήσεις, προλαμβάνοντας σφάλματα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.



Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα 1.067.658 πολίτες, με πιστωτική δήλωση εισοδήματος, που αντιστοιχούν στο 89% των συνολικών πιστωτικών δηλώσεων, έχουν λάβει, νωρίτερα από ποτέ, επιστροφή φόρου ή συμψηφισμό με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις τους, συνολικού ύψους άνω των 227 εκατομμυρίων ευρώ.



«Είμαστε βέβαιοι ότι στο χρονικό διάστημα που απομένει, οι πολίτες και οι λογιστές τους θα επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, ώστε η υποβολή των δηλώσεων να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί» τονίζεται από την ΑΑΔΕ. Η προθεσμία λήγει στις 26 Ιουλίου.

