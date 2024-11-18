Στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογό του, τον Υπουργό Επιχειρηματικότητας Adolfo Urso συναντήθηκε σήμερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε αντίστοιχο δελτίου Τύπου, είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και αντάλλαξαν απόψεις για σειρά κρίσιμων ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες.

Αντικείμενό της ήταν η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στους τομείς της βιομηχανίας, της έρευνας, της καινοτομίας, των ιδιωτικών επενδύσεων και η από κοινού δράση των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης Ντράγκι.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε μετά τη συνάντηση:

Είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δημιουργική συζήτηση με τον ομόλογό μου Ιταλό Υπουργό, τον κύριο Urso. Με βασικό αντικείμενο τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της βιομηχανίας, της έρευνας και της καινοτομίας και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Με την Ιταλία η Ελλάδα έχει εξαιρετικά σημαντικές οικονομικές σχέσεις, θα έλεγα και ισορροπημένες, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Μοιραζόμαστε όμως και κοινές αντιλήψεις για το παρόν και μέλλον της Ευρώπης, για την ανάγκη της ευρωπαϊκής αυτονομίας και της ασφάλειας. Για την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τη στενή στρατηγική οικονομική συνεργασία.

Όλα - ως βασικές ιδέες - περιγράφονται και στην έκθεση Ντράγκι, για την οποία συμφωνήσαμε ότι έχει έρθει ο καιρός να αναληφθούν συγκεκριμένες πρακτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξειδικευτεί και να πάρει σάρκα και οστά για το καλό και την ασφάλεια της ίδιας της ΕΕ.

Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έχουν έναν πάρα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι ενόψει του συμβουλίου στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στις 4 Φεβρουαρίου στη Ρώμη θα προχωρήσουμε από κοινού μια σειρά από βήματα για την προώθηση και την συνεργασία σε όλους αυτούς τους τομείς.



