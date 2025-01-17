Του Βαγγέλη Δουράκη

Άτοκα δάνεια για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης είτε της πρώτης τους κατοικίας, είτε του εξοχικού τους θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν όσοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε σχετικά προγράμματα επιδοτήσεων. Μέσω του «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», το οποίο θα «ανοίξει» τις επόμενες ημέρες, εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση σε επιδοτήσεις -λόγω εισοδήματος, μοριοδότησης ή άλλων δεσμευτικών κριτηρίων- θα μπορούν να πάρουν άτοκα δάνεια από 5.000 έως 25.000 ευρώ για θερμομόνωση, «πράσινη στέγη», συστήματα ψύξης – θέρμανσης, κ.ά.

Το ποσό του αιτούμενου δανείου καθορίζεται με βάση τις προσκομιζόμενες προσφορές ή προϋπολογισμό εργασιών ή προτιμολόγια (υλικών, υπηρεσιών, εργασιών που περιλαμβάνονται στη λίστα επιλέξιμων παρεμβάσεων) από προμηθευτές ή εργολάβους ή τεχνικούς συμβούλους/μηχανικούς κατά την υποβολή της αίτησης δανειοδότησης.

Η διαδικασία για την εκταμίευση άτοκου δανείου

Θα ζητηθούν φυσικά φορολογικά στοιχεία καθώς και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του ακινήτου, ενώ το ύψος του δανείου εξαρτάται και από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δικαιούχου την οποία διενεργεί η ίδια η τράπεζα.

Η εκταμίευση θα πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά σύμφωνα με την συνήθη τραπεζική πρακτική που ακολουθείται σε δάνεια όμοιου σκοπού. Είναι πιθανό οι τράπεζες να ζητούν "αποδεικτικά" για την πρόοδο των εργασιών.

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στην τράπεζα, το κατάστημα θα ελέγχει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Προγράμματος, θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος και θα αποφασίζει την έκδοση ή μη της προέγκρισης του δανείου και των όρων χορήγησής του.

Βεβαίως και σε αυτό το πρόγραμμα δεν λείπουν οι προϋποθέσεις, «απουσιάζουν» όμως τα εισοδηματικά κριτήρια, με άλλα λόγια μπορεί να υποβάλλει αίτηση οποιοσδήποτε θέλει ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως και το κριτήριο ακινήτου καθώς τα χρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν και για το εξοχικό.

Αρκεί όμως να είναι… «γρήγορος», καθώς τα αιτήματα θα εξετάζονται (και θα εγκρίνονται) με σειρά προτεραιότητας. Επίσης, θα πρέπει να περάσει το «τεστ» πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία (κύρια ή μη εκμισθωμένη δευτερεύουσα), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταστεί από 1ης Ιανουαρίου 2020 ωφελούμενοι από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται με άτοκο δάνειο

Όσοι λοιπόν θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποκτάται ανά ΑΦΜ τελικού αποδέκτη και για ένα μόνο ακίνητο.

2 Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε κύριες ή μη εκμισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες φυσικών προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν:

Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).

Κατασκευή πράσινης στέγης.

Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων-υαλοπινάκων.

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Εγκατάσταση συστημάτων εξωτερικής μόνιμης σκίασης (όχι τέντες).

Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης – ψύξης (ηλεκτρική αντλία θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής κλάσης Α+ και πάνω).

Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης.

Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών – μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ και

Εργασίες τοποθέτησης / Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου – μηχανικού.

3 Οι παρεμβάσεις θα πρέπει:

Να υλοποιούνται και τα φορολογικά παραστατικά να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

4 Το δάνειο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

5 Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 3 έως 7 έτη χωρίς περίοδο χάριτος.

6 Σε εξασφάλιση της απαίτησης του δανείου θα λαμβάνονται ενοχικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

7 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025 και σύναψης Σύμβασης Δανεισμού η 30ή Ιουνίου 2026.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποιος λάβει πάντως το άτοκο δάνειο και δεν πληρώνει κανονικά τις δόσεις, θα χάνει το προνόμιο του «άτοκου» και θα καλείται να πληρώσει κανονικά τους τόκους που αναλογούν.

