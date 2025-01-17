Η οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο στο τελευταίο τρίμηνο του 2024, επιτρέποντας στο Πεκίνο να πιάσει τον στόχο για ανάπτυξη 5% στο σύνολο του έτους, χωρίς ωστόσο αυτό να αντικατοπτρίζεται και στην πραγματική οικονομία, αφού όλο και περισσότεροι Κινέζοι παραπονιούνται για επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου τους.

Η μη ισορροπημένη ανάπτυξη εγείρει ανησυχίες ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη μπορεί να επιδεινωθούν το 2025, οπότε το Πεκίνο υπολογίζει να επιτύχει ανάλογη ανάπτυξη, με επιβάρυνση όμως του δημοσίου χρέους προκειμένου να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος της αναμενόμενης αύξησης των δασμών από τις ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα που έχει ήδη προαναγγείλει ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας, το κινεζικό ΑΕΠ «έτρεξε» με ρυθμό 5,4% το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους -έναντι αύξησης 4,6% στο τρίτο τρίμηνο, 4,7% στο δεύτερο τρίμηνο και 5,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2024-, διαμορφώνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο του έτους στο 5%, που ευθυγραμμίστηκε με την επίσημη εκτίμηση της κυβέρνησης για επέκταση κατά «περίπου 5%».

Ωστόσο, τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία του Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουν τη μη ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας. Ειδικότερα, ότι η βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασε κατά πολύ τις λιανικές πωλήσεις, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε, καταδεικνύοντας από τη μία την ισχυρή δυναμική της εξωτερικής ζήτησης που διασφαλίζει στην Κίνα εμπορικό πλεόνασμα ύψους 1 τρισ. δολαρίων, και από την άλλη την αδυναμία της εγχώριας αγοράς.

Στην έκθεσή της μάλιστα, η υπηρεσία στατιστικής προειδοποίησε ότι «οι αρνητικές επιπτώσεις από το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνονται και οι εγχώριες απαιτήσεις είναι ανεπαρκείς», επισημαίνοντας την ανάγκη εφαρμογής «πιο διορατικών και αποτελεσματικών μακροοικονομικών πολιτικών».

Κι αυτό γιατί το τρέχον έτος το Πεκίνο, εκτός των σημαντικών εσωτερικών προκλήσεων, αναμένεται να αντιμετωπίσει και ένα πιο εχθρικό εξωτερικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, μετά τη δεδηλωμένη πρόθεση του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει νέους δασμούς στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα, οι Κινέζοι εξαγωγείς εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της νέας εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Διότι θα πλήξει περαιτέρω την εταιρική κερδοφορία, τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, τη στιγμή μάλιστα που το Πεκίνο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση στον τομέα ακινήτων και την πρόκληση του δυσθεώρητου χρέους της τοπικής αυτοδιοίκησης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.