«Η ρύθμισή μας αποτελεί απόδειξη ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στη δέσμευση της για διαφάνεια και ανταγωνισμό στο ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης, και για ενίσχυση της ασφαλιστικής πίστης, και προστασία των καταναλωτών» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας στη Βουλή την τροπολογία του «με την οποία αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των υπέρογκων αυξήσεων στα ασφάλιστρα των ισοβίων ασφαλιστηρίων υπηρεσιών υγείας».

Μιλώντας για την τροπολογία, που κατατέθηκε στο συζητούμενο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των AirBnB, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι πρόκειται για ένα θέμα που ενδιαφέρει 255.000 συμπολίτες μας, και για αυξήσεις στα συμβόλαιά τους που διέπονταν από το δείκτη του ΙΟΒΕ. Με την τροπολογία, πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης, «καθιερώνουμε, και εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2026, ότι ο ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογής, για τα μακροχρόνια συμβόλαια ασφάλισης υγείας, θα καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, αφού έχει προηγηθεί η συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, και Υγείας, και ύστερα από γνώμη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος».

Να υιοθετήσει τη σχετική τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλος Γερουλάνος. «Αν πραγματικά σας ενδιαφέρει κάτι, αν πραγματικά αναγνωρίζετε το πρόβλημα κι αν πραγματικά θεωρείται ότι το πάρτι είναι ώρα να τελειώσει, τότε υιοθέτησε την τροπολογία μας και σταματήστε το πάρτι που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πλάτη των Ελλήνων», είπε ο κ. Γερουλάνος.

Αυτή η τροπολογία δείχνει ότι η κυβέρνηση είτε από αποτυχία είτε από ανικανότητα είτε από σκοπιμότητα, δεν δύναται να εποπτεύσει την ξέφρενη πορεία της αγοράς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Νικόλαος Βρεττός.

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις των κυρίων Γερουλάνου και Βρεττού, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι σκοπός της τροπολογίας είναι να υπάρχει ισορροπία στο σύστημα και ταυτόχρονα προστασία των καταναλωτών και της ασφαλιστικής πίστης. «Διότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνει κανείς 10-15-20 χρόνια, κανονικά τα ασφάλιστρα του όσο είναι νέος και υγιής, να μη χρειάζεται αυτές τις υπηρεσίες πρακτικά, άρα αυτά τα χρήματα εισπράττονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, και όταν μεγαλώνει ηλικιακά, και είναι προφανές ότι τις χρειάζεται περισσότερο, να τους λένε οι ασφαλιστικές ότι θα πληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα».

Παράλληλα, είπε ότι είναι πρόχειρη και αντιφατική η πρότασή του ΠΑΣΟΚ, ρωτώντας «γιατί οι αυξήσεις στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλίστρων για ασφάλειες υγείας θα πρέπει να αυξάνονται όσο είναι ο πληθωρισμός του δημόσιου συστήματος υγείας "συν 1"; [. . .] Γιατί συνδέετε το δημόσιο σύστημα με τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας;».

Τέλος, στην ερώτηση της αντιπολίτευσης τι θα γίνει με τις αυξήσεις του 2025, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «ήδη ανακοίνωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το τι θα γίνει με το 15%, που προβλέπονταν ότι θα είναι η αύξηση, (το οποίο) μετατράπηκε σε 7% και σε μερικούς είναι ακόμα πιο κάτω.. Είναι μία απόδειξη ότι η αγορά, προφανώς και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως άλλωστε έγινε και στην υπόθεση με τις προμήθειες του τραπεζικού συστήματος..».

