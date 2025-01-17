Νέα δεδομένα ισχύουν από σήμερα, 17 Ιανουαρίου, στα τιμολόγια ρεύματος, καθώς παύουν πλέον να χαρακτηρίζονται ως «μπλε» σταθερά τιμολόγια τα προϊόντα εξάμηνης διάρκειας, στο πλαίσιο της σχετικής επιστολής που απέστειλε τον Δεκέμβριο η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στους προμηθευτές, σύμφωνα με την οποία σταματά η διάθεση σε καινούριους πελάτες σταθερών τιμολογίων με διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών.

Σημειώνεται ότι η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει όσους έχουν ήδη «μπλε» τιμολόγιο με διάρκεια μικρότερη από 12 μήνες, καθώς θα το διατηρήσουν μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Πέρα από την αλλαγή στα εξάμηνα τιμολόγια, όμως, από τον Φεβρουάριο αλλάζουν τα δεδομένα και στο νυχτερινό ρεύμα, καθώς θα αλλάξουν οι ώρες εφαρμογής του ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται στο ηλεκτρικό σύστημα με την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ.

Παράλληλα θα ξεκινήσει και η εφαρμογή των «πορτοκαλί» κυμαινόμενων τιμολoγίων βάσει των οποίων θα γίνεται δυναμική τιμολόγηση όσων καταναλωτών διαθέτουν «έξυπνο» μετρητή.

Πιο αναλυτικά:

- Από σήμερα τα «μπλε» τιμολόγια σταθερής τιμής θα έχουν διάρκεια 12 μηνών, ενώ τα νέα εξάμηνα ή οκτάμηνα τιμολόγια που θα διατίθενται θα έχουν πλέον «πορτοκαλί» χρώμα.

- Από την 1η Φεβρουαρίου ενεργοποιούνται τα διζωνικά τιμολόγια που θα αντικαταστήσουν τα τιμολόγια νυχτερινού ρεύματος.

Σημειώνεται πως το διζωνικό τιμολόγιο αποτελείται από τη μεσημβρινή ζώνη και από τη νυχτερινή ζώνη και το ωράριο τους είναι διαφορετικό τον χειμώνα από το καλοκαίρι.

Η πρώτη φάση αφορά στους χρήστες που διαθέτουν κατάλληλο μετρητή και ενεργό διζωνικό (νυκτερινό) τιμολόγιο, με μετρητή που έχει δυνατότητα καταγραφής σε δύο ζώνες ή νέο έξυπνο μετρητή.

Τα νέα ωράρια στο διζωνικό τιμολόγιο θα διαμορφωθούν ως εξής:

Χειμερινή περίοδος (από Νοέμβριο έως Μάρτιο):

- Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

- Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Καλοκαιρινή περίοδος (Από Απρίλιο έως Οκτώβριο):

- Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00

- Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00



