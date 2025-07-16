Νέα επίθεση στον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ, εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ αφού πρώτα ανέφερε ότι ο Πάουελ έχει καθυστερήσει να μειώσει τα επιτόκια, επεσήμανε ότι «κάνει απαίσια δουλειά», αλλά δεν σχεδιάζει να κάνει κάτι ακόμα, σημειώνει το Reuters.

«Θα προβούμε σε αλλαγή προέδρου σε 8 μήνες», δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει πρόθεση να τον απολύσει άμεσα, αν και το έχει συζητήσει με τους Ρεπουμπλικανούς.

Επιπλέον, είπε ότι πολλοί θα ήθελαν τη θέση του Πάουελ και ότι ο σύμβουλος Οικονομικών του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός αντικαταστάτης.

Nωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές εάν θα έπρεπε να απολύσει τον επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ και πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν στην αίθουσα είπαν ότι άφησε να εννοηθεί ότι θα το κάνει, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πολλές πηγές.

Το πρακτορείο Bloomberg, επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που φέρεται ότι είπε: ο Τραμπ είναι πιθανόν να απολύσει τον Πάουελ σύντομα.

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων έγινε στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Τρίτης.

Ο Τραμπ επικρίνει σφοδρά τη νομισματική πολιτική της Fed τους τελευταίους μήνες, οργισμένος από την άρνηση του Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια. Στελέχη της Fed αντιστέκονται στη μείωση των επιτοκίων μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για το αν οι δασμοί στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ μπορεί να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό.

Ο Τραμπ έχει καλέσει τον Πάουελ να παραιτηθεί αλλά δεν έχει την εξουσία να τον απολύσει λόγω της διαφωνίας τους για τη νομισματική πολιτική. Ο Πάουελ διορίστηκε σε αυτό το αξίωμα από τον Τραμπ το 2017. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να του ανανεώσει τη θητεία, η οποία λήγει στις 15 Μαΐου 2026.

Πηγή: skai.gr

