Σημαντικές επιπτώσεις για τη γερμανική οικονομία θα είχε η επιβολή δασμών 30% από τις ΗΠΑ στα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμά η Bundesbank στην τελευταία έκθεσή της.

«Εάν ο ανακοινωθείς συντελεστής 30% στις εισαγωγές από την ΕΕ τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου, αυτό θα δημιουργήσει έναν σημαντικό κίνδυνο ύφεσης για την οικονομία, προειδοποιεί η Bundesbank στην τελευταία μηνιαία έκθεσή της και επισημαίνει ότι οι γερμανοί εξαγωγείς θα αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα «επιπλέον αντιξοότητες» από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η γερμανική οικονομία έχασε εκ νέου την δυναμική της την άνοιξη, ενώ το ΑΕΠ θα παραμείνει πιθανότατα στάσιμο στο β' τρίμηνο του έτους. Τον περασμένο μήνα η κεντρική τράπεζα προέβλεψε στασιμότητα για την οικονομία το 2025, αλλά οι υπολογισμοί της βασίζονταν σε δασμούς ύψους 10% από τις ΗΠΑ. «Η αβεβαιότητα για τους δασμούς βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη και στόχος της ΕΕ θα πρέπει να είναι μια γρήγορη συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα», δήλωσε ο επικεφαλής της Bundesbank Γιοάχιμ Νάγκελ στην Handelsblatt.

Σε διαφορετικό πνεύμα, το Ινστιτούτο Μακροοικονομίας και Έρευνας Οικονομικού Κύκλου (ΙΜΚ) αξιολογεί τις πιθανές συνέπειες των αμερικανικών δασμών ως συγκριτικά ήπιες. Ένας συντελεστής 30% στις εισαγωγές από την ΕΕ «θα επιβάρυνε την οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας, αλλά δεν θα την κατέπνιγε», αναφέρει το ΙΜΚ σε σχετική έρευνά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

