«Τους τελευταίους δέκα μήνες έχουν εγκριθεί στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ οι οποίες εξελίσσονται. Οι μισές εξ αυτών είναι στον κλάδο της βιομηχανίας και αυτό αποτελεί τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στο 8ο InvestGR Forum 2025 και τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη.

Από τον Αύγουστο του 2024 έχουν εγκριθεί 15 στρατηγικές επενδύσεις, από τις οποίες οι επτά αφορούν την Βιομηχανία (900 εκατ. ευρώ), οι έξι τον Τουρισμό (1,45 δισ. ευρώ) και οι δύο την Έρευνα και Τεχνολογία (136 εκατ. ευρώ).

Για τα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων του 2004 και του 2011 που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως «με ένα νόμο και με ένα άρθρο, με νομοθετική παρέμβαση μας, αποφασίσαμε πως τα σχέδια αυτά απεντάσσονται από τους αναπτυξιακούς νόμους και τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν εντόκως. Η λίστα θα δοθεί στην ΑΑΔΕ και θα πράξει ό,τι ακριβώς πράττει με οποιονδήποτε που χρωστάει στο Κράτος. Αυτή είναι η απόδειξη ότι εννοούμε στην πράξη ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού».

Σε ερώτηση για το αν θα δοθεί παράταση στον χρόνο κατάθεσης επενδυτικών σχεδιών στα τρία πρώτα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως θα υπάρξει την Τετάρτη (16/7) συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς και θα εξεταστεί το ζήτημα. «Αν δοθεί παράταση, θα πρέπει να δοθεί τώρα, ώστε να γνωρίζουν όλοι τους όρους του παιχνιδιού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην ουσιαστική βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας και αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έξι χρόνια, στη σημαντική αύξηση του ρυθμού του ΑΕΠ και στη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 7,9%. Ωστόσο, όπως τόνισε, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παραμένει πολύ υψηλό, όσο ήταν την περίοδο που η Ελλάδα εντασσόταν στην Ευρωζώνη. «Εισάγουμε περισσότερα απ’ αυτά που εξάγουμε και είναι κάτι που οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε», είπε.

Υπογράμμισε την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, με ενίσχυση της εξωστρέφειας, των εξαγωγών, τη στροφή σε παραγωγικές επενδύσεις, με ενίσχυση της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του πρωτογενούς τομέα, ενδυνάμωση του ορυκτού πλούτου και ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών για παραγωγή καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων.

«Νέο παραγωγικό μοντέλο σημαίνει αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της οικονομίας μας. Είναι μια εθνική υπόθεση που αφορά τους πάντες», επεσήμανε.

Για τις ξένες επενδύσεις, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «η Ελλάδα έχει κάνει πολλά για να είναι ελκυστικός προορισμός, αλλά πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερα». Μίλησε για το διεθνές κλίμα αβεβαιότητας που υπάρχει, με την πολιτική δασμών και προστατευτισμού στο εμπόριο, με τα οποία υψώνονται εμπόδια και προβλήματα, όπως δήλωσε, γι’ αυτό και «στη δική μου αντίληψη χρειάζεται ένα νέο πακέτο πλήρους ελάφρυνσης των διαδικασικών αδειοδοτήσεων για μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει να μειώσουμε το γραφειοκρατικό διοικητικό βάρος και έχουμε έτοιμη πρόταση».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη για «διαφάνεια παντού, για τους πάντες και τα πάντα» αναφορικά με υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Να ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες και όπου υπάρχουν γκρίζες ζώνες, να αποκαλύπτονται και να ξεκαθαρίζονται».



