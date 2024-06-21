Τεχνικό πρόβλημα επικαλείται η πολυεθνική που δεν διαβίβαζε αποδείξεις

Τεχνικό πρόβλημα επικαλείται η πολυεθνική η οποία δεν διαβίβαζε αποδείξεις.

«Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, από χθες τέσσερα καταστήματά μας στον Βόλο, την Καλαμάτα, τη Ρόδο και τη Γλυφάδα παραμένουν κλειστά για 48 ώρες, έως τις 22 Ιουνίου, σε συνέχεια των ελέγχων από τις Eλληνικές Φορολογικές Αρχές.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα τεχνικού προβλήματος στο σύστημά μας, που επηρέασε μόνο τη διαβίβαση ηλεκτρονικών δεδομένων στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, τόσο οι τοπικές ομάδες όσο και οι ομάδες μας στο εξωτερικό, εργάζονται συνεχώς για την επίλυση του προβλήματος σε συνεργασία με τον τεχνικό μας πάροχο.

Διερευνούμε, με την υποστήριξη τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών τεχνικών εμπειρογνωμόνων, τι μπορεί να έχει προκαλέσει το τεχνικό πρόβλημα.

Για εμάς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθούμε και να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους Νόμους και τους φορολογικούς κανονισμούς σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Είμαστε στη διάθεση των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, σεβόμενοι απόλυτα τον θεσμικό τους ρόλο».

Πηγή: skai.gr

