ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 12% αυξήθηκε τον Απρίλιο ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο

Αύξηση 12,1% σημείωσε τον Απρίλιο ο τζίρος στις επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο τζίρος ανήλθε σε 3,84 δισ. ευρώ, έναντι 3,43 δισ. τον Απρίλιο του 2023.

Σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο όπου ο τζίρος έφτασε στα 3,39 δισ. ευρώ, η αύξηση διαμορφώνεται στο 13,6%.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2024 ανήλθε σε 1,07 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,94 δισ. ευρώ και αύξηση 28,4% σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 0,83 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2024 σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 είναι:

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (101,9%).

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα (34,8%).

Ενώ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (3,9%).

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα (1,9%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Αττικής (13%).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (12,6%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (16,5%).

Περιφέρεια Αττικής (13,1%).

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών Απρίλιο 2024 ανήλθε σε 1,35 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,1% σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,13 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2024 ανήλθε σε 0,54 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,4% σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,47 δισ. ευρώ.

