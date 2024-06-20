ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε άλλα τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας

Ακόμη τέσσερα καταστήματα της γνωστής πολυεθνικής αλυσίδας ρούχων έκλεισαν για δύο ημέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο λόγος; Εξέδιδαν, αλλά δεν διαβίβαζαν αποδείξεις στην ΑΑΔΕ .

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Αρχής, συνεχίζοντας τον έλεγχο στα υποκαταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, βρήκαν ότι:

- Στη Γλυφάδα , από τις 24/01 έως τις 24/06, δεν είχαν διαβιβαστεί 33.800 αποδείξεις, καθαρή αξία 835.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 201.000 ευρώ. Πλέον του λουκέτου, επιβλήθηκε πρόστιμο 101.500 ευρώ.

- Στην Καλαμάτα , από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, δεν είχαν διαβιβαστεί 12.600 αποδείξεις, καθαρής αξίας 263.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 63.000 ευρώ. Το πρόστιμο φτάνει τα 32.000 ευρώ.

- Στον Βόλο , την τελευταία τριετία, δεν είχαν διαβιβαστεί 125.000 αποδείξεις, καθαρή αξία 2,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 562.000 ευρώ. Το πρόστιμο έφτασε στα 281.000 ευρώ.

- Στη Ρόδο , από τις 30/01 έως τις 15/06, δεν είχαν διαβιβαστεί 5.300 αποδείξεις, καθαρή αξία 125.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 30.000 ευρώ. Το πρόστιμο έφτασε στα 15.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν δημιουργήσει έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας , ώστε να καταγράψουν τη συνολική φορολογική συμπεριφορά της.

Τι δήλωσε προ ημερών η εταιρεία

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει για λίγων ημερών η εταιρεία, μετά το 48ωρο "λουκέτο " από την ΑΑΔΕ σε κατάστημά της στο Σύνταγμα, ανέφερε:

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ορισμένες τεχνικές και ρυθμιστικές δυσκολίες με το σύστημα των ταμείων μας, λόγω των καταστάσεών μας στην οδό Ερμού 11 θα παραμείνει κλειστό για 48 ώρες (από 16/06/2024 έως 18/06/2024).

Η κατάσταση αυτή υπέπεσε στην αντίληψή μας μέσω των ελληνικών φορολογικών αρχών. Οι τοπικές μας ομάδες εργάζονται σκληρά για να επιλύσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Βρισκόμαστε σε στενό διάλογο με τον πάροχο συστήματος πληρωμών, αμέσως μόλις γνωστοποιήθηκε το θέμα. Είναι ύψιστη προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή να βρούμε τα πράγματα και να φροντίσουμε ότι η κατάσταση θα διευθετηθεί άμεσα και δεν θα επαναληφθεί.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφτηκαν το κατάστημα των H&M στο Σύνταγμα με βάση τα στοιχεία που είχαν στη διάθεση τους στα tablet τους από το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive που βλέπει σε πραγματικό χρόνο τη φορολογική συμπεριφορά των προϊόντων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα, από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 12 Ιουνίου της φετινής χρονιάς, έκοψε, αλλά δεν διαγράφηκε 21.100 αποδείξεις, αξίας 576.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 111.500 ευρώ. Με άλλα λόγια, οι ταμειακές μηχανές είχαν σταματήσει τη διασύνδεσή τους με την ΑΑΔΕ για σχεδόν ένα εξάμηνο όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στο κατάστημα των H&M στο Σύνταγμα επιβλήθηκε πρόστιμο 56.000 ευρώ, όπως προβλέπει ο νόμος, και μπήκε λουκέτο για 48 ώρες. Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές εξετάζουν και τις κινήσεις και άλλες καταστήματα της γνωστής αλυσίδας ρούχων για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και εκεί αντίστοιχες παραβάσεις."

Πηγή: skai.gr

