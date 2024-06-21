Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κλιμακώνει τις εμπορικές τριβές, οι οποίες «ενδέχεται να πυροδοτήσουν έναν εμπορικό πόλεμο».

«Η ευθύνη ανήκει πλήρως στην πλευρά της ΕΕ», αναφέρει σε δήλωση εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η Κίνα ελπίζει ότι η ΕΕ θα τη συναντήσει στα μισά του δρόμου, θα διαχειριστεί τις διαφορές μέσω του διαλόγου και θα αποφύγει να κλιμακώσει τις εμπορικές τριβές ή να επιτρέψει να βγουν εκτός ελέγχου, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή δασμών έως και 38,1% στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, παρά τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου, βυθίζοντας τις εμπορικές σχέσεις σε νέο χαμηλό σημείο και διακινδυνεύοντας τιμωρητική δράση από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Η δήλωση του υπουργείου Εμπορίου δημοσιοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν από την άφιξη του γερμανού υπουργού Οικονομικών Ρόμπερτ Χάμπεκ στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να εξηγήσει στους Kινέζους αξιωματούχους την πρόσφατη ανακοίνωση για τους δασμούς και να αμβλύνει παράλληλα τον κίνδυνο αντιποίνων από την Κίνα, που θα έβλαπταν γερμανικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

