Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 7 - 11 Ιουλίου

Κατά την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.251.000 ευρώ σε 56.107 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 7 έως 11 Ιουλίου θα καταβληθούν 23.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Έως 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.000 ευρώ σε 4 δικαιούχους επιδομάτων αεροθεραπείας.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: skai.gr
