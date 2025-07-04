Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 7 - 11 Ιουλίου

Κατά την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.251.000 ευρώ σε 56.107 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 7 έως 11 Ιουλίου θα καταβληθούν 23.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Έως 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.000 ευρώ σε 4 δικαιούχους επιδομάτων αεροθεραπείας.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

