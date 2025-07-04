Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 7 - 11 Ιουλίου

Αναλυτικά οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας - Θα καταβληθούν συνολικά 65.251.000 ευρώ σε 56.107 δικαιούχους

Χρήματα

Κατά την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.251.000 ευρώ σε 56.107 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ

  • Από 7 έως 11 Ιουλίου θα καταβληθούν 23.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Έως 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.000 ευρώ σε 4 δικαιούχους επιδομάτων αεροθεραπείας. 

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΔΥΠΑ e-ΕΦΚΑ πληρωμές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark