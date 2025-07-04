Εκρηκτικό ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ΑΙ Gigafactories

Με έναν αριθμό-έκπληξη, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, 76 φορείς από 16 κράτη-μέλη υπέβαλαν δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη δημιουργία AI Gigafactories σε 60 τοποθεσίες ανά την Ευρώπη. Η πρόσκληση, που έκλεισε στις 20 Ιουνίου, σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου: να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη ήπειρος, παγκοσμίως, με υποδομές υπερυπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης βιομηχανικής κλίμακας.



Οι προτάσεις προήλθαν από μεγάλους παίκτες της αγοράς: εταιρείες data centers, τηλεπικοινωνιακού παρόχους, παρόχους ενέργειας, τεχνολογικούς κολοσσούς, ακόμα και διεθνείς χρηματοδοτικούς επενδυτές. Όλοι αυτοί, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας, κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους για την κατασκευή μονάδων, που - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις - θα περιλαμβάνουν συνολικά πάνω από 3 εκατ. GPUs τελευταίας γενιάς, ειδικά σχεδιασμένες για εκπαίδευση και εφαρμογή αλγορίθμων ΤΝ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 76 προτάσεις από 16 κράτη-μέλη για την εγκατάσταση υπερσύγχρονων μονάδων AI σε ολόκληρη την ΕΕ

Η Επιτροπή, αν και δεν αποκάλυψε την ταυτότητα των συμμετεχόντων λόγω εμπιστευτικότητας, επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει φάση διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους, ενόψει της επίσημης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, που προγραμματίζεται για το 4ο τρίμηνο του 2025, μέσω της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC.

Τα AI Gigafactories

Τα AI Gigafactories αποτελούν την εξέλιξη της πρωτοβουλίας AI Factories και βασίζονται στις δυνατότητες του υπερυπολογιστικού δικτύου EuroHPC. Στόχος είναι η δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, που θα φιλοξενούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη επόμενης γενιάς μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης – μοντέλα με εκατοντάδες τρισεκατομμύρια παραμέτρους.

Οι μονάδες αυτές θα συνδυάζουν υπολογιστική ισχύ αιχμής, ενεργειακά αποδοτικά data centers και πλήρη αυτοματοποίηση μέσω ΤΝ, καθιστώντας την Ευρώπη τεχνολογικό ηγέτη στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των πιο σύνθετων AI υποδομών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο Σχέδιο Δράσης «AI Continent» και θα λειτουργήσει ως πιλοτικό μοντέλο συντονισμού πολιτικής ανταγωνιστικότητας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών, στο πλαίσιο του εργαλείου Competitiveness Coordination Tool, που περιλαμβάνεται στην Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας.

Όπως σχολιάζει η Επιτροπή, το γεγονός ότι δεκάδες ιδιωτικοί και θεσμικοί φορείς κινητοποιήθηκαν τόσο γρήγορα καταδεικνύει την έντονη δυναμική, που αναπτύσσεται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

«Λάβαμε 76 προτάσεις για εγκατάσταση Gigafactories ΤΝ σε 16 κράτη-μέλη και 60 διαφορετικές τοποθεσίες», δήλωσε η επικεφαλής της τεχνολογικής πολιτικής της ΕΕ, Henna Virkkunen, σε συνέντευξη Τύπου. «Αυτό ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες μας και αποδεικνύει τη δυναμική και τον ενθουσιασμό της Ευρώπης να καινοτομήσει στον τομέα της ΤΝ», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι τα ονόματα των εταιρειών δεν αποκαλύπτονται λόγω εμπιστευτικότητας επιχειρηματικών πληροφοριών.

Επενδύσεις €20 δισ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει κεφάλαια €20 δισ. ευρώ για την κατασκευή τεσσάρων «AI gigafactories» στο πλαίσιο της στρατηγικής της να καλύψει το χαμένο έδαφος με τις ΗΠΑ και την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το σχέδιο για ΑΙ gigafactories είναι μέρος της ευρωπαϊκής απάντησης στην Έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα, η οποία προτείνει τολμηρές επενδύσεις και πιο ενεργή βιομηχανική πολιτική. Η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε λεπτομέρειες για πρώτη φορά στις 11 Φεβρουαρίου, στη σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στο Παρίσι, ως μέρος του InvestAI - μιας ευρωπαϊκής επένδυσης ύψους €200 δισ., που λειτουργεί ως η απάντηση της ΕΕ στο αμερικανικό πρόγραμμα Stargate ύψους €500 δισ.

«Τα gigafactories θα είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που θα επιτρέψει σε όλους τους επιστήμονες και τις εταιρείες - όχι μόνο στις μεγαλύτερες - να αναπτύξουν τα προηγμένα AI μοντέλα που χρειάζονται, ώστε η Ευρώπη να γίνει ήπειρος AI», είχε δηλώσει η Φον ντερ Λάιεν.

