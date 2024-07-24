Στην εκταμίευση της τέταρτης πληρωμής για δάνεια 2,3 δισ. ευρώ (καθαρά από προχρηματοδότηση) στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) προχώρησε χθες Τρίτη η Κομισιόν.

Οι πληρωμές, όπως και για όλα τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από την υλοποίηση από την Ελλάδα των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις 17 Απριλίου 2024, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή το τέταρτο αίτημά της για πληρωμή 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του RRF. Το αίτημα αυτό καλύπτει έναν στόχο, δηλαδή την περαιτέρω πρόοδο στην παροχή της δανειακής διευκόλυνσης. Αυτό το μέτρο στοχεύει στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας και η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία.

Στις 14 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή ενέκρινε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας. Η θετική γνώμη της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής του Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα πληρωμής άνοιξε τον δρόμο για την Επιτροπή να λάβει τελική απόφαση σχετικά με την εκταμίευση των κεφαλαίων.

