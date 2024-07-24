ΙΕΛΚΑ: Χαμηλότερες κατά 26% οι τιμές του καλαθιού του νοικοκυριού στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία

Έρευνες σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι οι τιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα προϊόντων σούπερ - μάρκετ στη χώρα μας είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στη Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ΙΕΛΚΑ.

Από την επαναλαμβανόμενη έκθεση του Ινστιτούτου που βασίζεται σε στοιχεία από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών σε κάθε χώρα, αλλά και σε τιμοληψίες από αλυσίδες σουπερμάρκετ την άνοιξη του 2024 προκύπτει ότι η Γερμανία έχει ακριβότερο καλάθι κατά 26% Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά σύμφωνα με το Ινστιτούτο όταν αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ, οπότε σε αυτή την περίπτωση) η Γερμανία έχει ακριβότερο καλάθι κατά 33%, αποτέλεσμα της διαφοράς του συντελεστή ΦΠΑ.

Για την ανάλυση συγκρίθηκαν πάνω από 1.400 τιμές σε συνολικά 44 κατηγορίες προϊόντων από 9 αλυσίδες σουπερμάρκετ στις δύο χώρες

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν όλες τις τιμές επωνύμων προϊόντων, αλλά και όλων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε κάθε χώρα (εξαιρουμένων μόνο ειδικών προϊόντων όπως π.χ. βιολογικά προϊόντα). Οι τιμές είναι οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένων των προσφορών και εκπτώσεων που παρέχουν οι αλυσίδες σουπερμάρκετ σε κάθε χώρα.

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει και η ανάλυση στοιχείων του Numbeo (το numbeo είναι crowd-sourced global database για τιμές καταναλωτή παγκοσμίως, με στοιχεία από το 2009), τον Ιούνιο 2024, με βάση στοιχεία των τελευταίων 12 μηνών, τα οποία αφορούν όλα τα σημεία πώλησης και αφορούν το ελάχιστο ποσό χρημάτων που πρέπει να δαπανήσει κάποιος στις δύο χώρες προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες θερμίδων, και σε αυτή την περίπτωση η Γερμανία είναι ακριβότερη κατά 26% σε σχέση με την Ελλάδα με 333 ευρώ έναντι 264 ευρώ στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.