Σταθερές τιμές για το ρεύμα τον Αύγουστο ανακοίνωσε σήμερα η Protergia, απορροφώντας τις αυξήσεις που αναμένονται εξαιτίας της ανόδου των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, "αφουγκραζόμενη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τις ανησυχίες των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρεί για τον μήνα Αύγουστο αμετάβλητες τις τελικές τιμές της στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, για οικιακούς και μικρούς επαγγελματικούς πελάτες, απορροφώντας τις αυξήσεις των τιμών χονδρεμπορικής αγοράς".

Διευκρινίζει επίσης ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίσει την επιδότηση των καταναλωτών έως 500 kWh, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί αυτούσιο από τις τιμές αυτές.

"Αδιαπραγμάτευτη στρατηγική προτεραιότητα της Protergia είναι να παρέχει σιγουριά και ασφάλεια στους πελάτες της, νέους και υφιστάμενους, με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και φυσικά την αξιοπιστία της METLEN Energy &Metals, στηρίζοντας την ενεργειακή αγορά στο σύνολο της", τονίζει η εταιρεία.

Οι τιμές για τον Αύγουστο θα παραμείνουν στο επίπεδο του Ιουλίου και συγκεκριμένα:

-Το "πράσινο" οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 15,99 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ με την αύξηση θα πήγαινε στα 26,08 σεντς.

Το κίτρινο Value Simple διαμορφώνεται στα 13,67 σεντς αντί για 18,78.

-Το κίτρινο value Easy παραμένει στα 9,09 σεντς αντί για 20,28.

