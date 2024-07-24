Στο 3,3% το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Με μειωμένο επιτόκιο το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 600 εκατ. ευρώ στη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε σήμερα.

Συγκεκριμένα το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,30% έναντι 3,44% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία.

Το ύψος των προσφορών έφθασε τα 1,196 δισ. ευρώ έναντι 500 εκατ. ευρώ που προσδοκούσε να συγκεντρώσει το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,30%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.196 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,39 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Στο μεταξύ την ερχόμενη Τετάρτη 31 Ιουλίου το Δημόσιο θα προχωρήσει στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας (13 εβδομάδων) συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

