Την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας και της υπο-παραχωρησιούχου εταιρείας «ΣΑΡΙΣΑ Υπό-Παραχώρηση Λιμένος Καβάλας Φίλιππος ΙΙ Α.Ε.» (ΣΑΡΙΣΑ Α.Ε.), ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής σηματοδοτεί την έναρξη της υπο-παραχώρησης για την αξιοποίηση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β». Ο επενδυτής αναλαμβάνει για 40 έτη το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του συγκεκριμένου λιμένα.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου/Growthfund, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, o Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚ, Άγγελος Βλάχος, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Πρόεδρος της ΣΑΡΙΣΑ Α.Ε. Εμμανουήλ Μουστάκας, το Μέλος ΔΣ του Ομίλου EFA και της ΣΑΡΙΣΑ Α.Ε. Δημήτριος Παρθένης, στελέχη του Υπερταμείου και της εταιρείας ΣΑΡΙΣΑ Α.Ε.

Βάσει της συμφωνίας, η συνολική αξία του τιμήματος διαμορφώνεται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του εφάπαξ τιμήματος και των εγγυημένων αμοιβών που θα καταβάλλονται ετησίως προς το Δημόσιο κατά την τεσσαρακονταετή περίοδο παραχώρησης. Επιπρόσθετα, το χρηματοοικονομικό μοντέλο του υπο-παραχωρησιούχου προβλέπει επενδύσεις 36 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα, όπως και την πραγματοποίηση δαπανών βαριάς συντήρησης. Οι υποχρεωτικές επενδύσεις αφορούν την κατασκευή κτηρίων για την εξυπηρέτηση αναγκών της Λιμενικής Αρχής, της Πλοηγικής Υπηρεσίας και της τελωνειακής υπηρεσίας.

Επιπλέον, ο επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπόνησης μελέτης αναδάσωσης της περιοχής των Άσπρων Χωμάτων, της υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης και τα έργα συντήρησης, καθαρισμού, προστασίας και φύλαξης της περιοχής καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπο-παραχώρησης.

Με την έναρξη της υπο-παραχώρησης, ο εμπορικός λιμένας «Φίλιππος Β» εισέρχεται σε μια νέα πορεία ανάπτυξης, δεδομένου ότι θα υλοποιηθούν επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής. Στόχος είναι ο λιμένας «Φίλιππος Β’» να αναδειχθεί σε στρατηγικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και τις εμπορευματικές μεταφορές των Βαλκανίων. Στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του λιμένα «Φίλιππος Β’», άλλωστε, αναμένεται να συμβάλλει και η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς εντός του πρώτου τριμήνου του 2025 αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το σιδηροδρομικό τμήμα Νέα Καρβάλη – Τοξότες, το οποίο προκηρύχθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ.

Παράλληλα, το Υπεταμείο/Growthfund εργάζεται προς την ανάπτυξη και των λιμενικών υποδομών της Καβάλας. Το Υπερταμείο/Growthfund ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων προχωρά στην εκπόνηση του Master Plan για τον επιβατικό λιμένα «Απόστολος Παύλος», όπου θα προβλέπεται η χωροθέτηση μαρίνας και η αναβάθμιση των υποδομών της ιχθυόσκαλας. Άλλωστε, πρόσφατα εκκίνησε διεθνής διαγωνισμός για την υπο-παραχώρηση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας εντός του λιμένα «Απόστολος Παύλος» σε ιδιώτη επενδυτή. Με τις ενέργειες αυτές, το Υπερταμείο/Growthfund επιδιώκει να αναβαθμίσει τις υποδομές του λιμένα «Απόστολος Παύλος», ώστε να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν της πόλης της Καβάλας. Εξάλλου, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που προβλέφθηκε το καλοκαίρι του 2024, το Υπερταμείο/Growthfund αναλαμβάνει τη δέσμευση το 50% των εσόδων που θα λάβει από την αξιοποίηση του λιμένα «Φίλιππος Β’» να διατεθεί για την αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα «Απόστολος Παύλος», πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό άμεσα οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε: «Σήμερα η χαρά μας είναι διπλή. Πρώτον, διότι βλέπουμε πως η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη λαμβάνει, για μια ακόμη φορά, σάρκα και οστά. Με την σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βλέπουμε να αξιοποιούνται σημαντικές υποδομές της χώρας μας που ήταν για δεκαετίες αναξιοποίητες. Μια σημαντική ιδιωτική επένδυση από σήμερα, θα πολλαπλασιάσει το θαλάσσιο εμπόριο της χώρας και κατ’ επέκταση, την τοπική ανάπτυξη της Καβάλας. Η δεύτερη χαρά μας βασίζεται στην συμπλήρωση του πάζλ, που αναβαθμίζει ολόκληρη την χώρα μας στο διεθνές εμπόριο. Σχεδιασμοί παλαιότεροι αλλά και νέοι του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, τοποθετούν – στην πράξη πλέον – την Ελλάδα, στο κέντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Οι λιμένες, δε, της Θαλάσσιας Εγνατίας (Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη), τόσο οι ίδιοι όσο και οι διατροπικές συνδέσεις τους, με σιδηρόδρομο και νέους οδικούς διαδρόμους, υποστηρίζονται χρηματοδοτικά απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτη περαιτέρω. Ο θαλάσσιος διάδρομος Ασίας – Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, περνάει υποχρεωτικά από τους λιμένες της Θαλάσσιας Εγνατίας, προσδοκώντας ακόμη μεγαλύτερα οφέλη στο άμεσο μέλλον, τόσο από την διαδικασία ανοικοδόμησης της Ουκρανίας όσο και με την ενεργοποίηση του νέου διαδρόμου από την Ινδία. Οι ελληνικοί λιμένες και τα στελέχη τους είναι πλέον έτοιμοι, να υποστηρίξουν αυτή την μεγάλη δυναμική εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση εμπνέει διεθνή σταθερότητα και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει υποστηρίξει, τα τελευταία 5 χρόνια, με ιδιαίτερα λαμπρά αποτελέσματα, την ανάπτυξη της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας. Για πρώτη φορά η αξιοποίηση της στρατηγικής μας θέσης στο διεθνές εμπόριο, από ευχολόγιο γίνεται πράξη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώνεται με επιτυχία μια πολύ σημαντική συμφωνία για την πόλη της Καβάλας αλλά και για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα επενδυτικό σχήμα με μεγάλη αξιοπιστία και πλούσια εμπειρία αναλαμβάνει τη λειτουργία του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β» και δεσμεύεται να υλοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις με πολλαπλασιαστικό όφελος για την τοπική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η νέα αναπτυξιακή πορεία του εμπορικού λιμένα Καβάλας, παράλληλα με την ανάπτυξη του λιμένα Θεσσαλονίκης και του λιμένα Αλεξανδρούπολης, θα ενδυναμώσει τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη των εμπορευματικών μεταφορών των Βαλκανίων. Το Υπερταμείο εφαρμόζει μια συγκροτημένη στρατηγική για την αξιοποίηση και τον βιώσιμο μετασχηματισμό των λιμένων του χαρτοφυλακίου του, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

O Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, Άγγελος Βλάχος, δήλωσε: «Για την ΟΛΚ ΑΕ η σημερινή ημέρα επισφραγίζει μια μακρά και επίπονη προσπάθεια. Η διοίκηση, τα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες σε συντονισμό με τον Μέτοχο του Οργανισμού κατόρθωσαν όχι μόνο να υπερβούν εμπόδια, να διευθετήσουν επιμέρους ζητήματα που υφίσταντο αρχικά ή ανέκυψαν στην πορεία αλλά και να διατηρήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένος «Φίλιππος Β’» ως και σήμερα. Κατά την άποψη μας, οι προοπτικές που ανοίγονται για έναν μείζονα λιμένα στρατηγικής σημασίας στο βορειοανατολικό άξονα της χώρας, εφόσον υλοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υλικούς πόρους και σε ανθρώπινο δυναμικό και ασφαλώς με ορθολογικό σχεδιασμό, είναι πράγματι εξαιρετικές. Από πλευράς μας, δεσμευόμαστε στο μέτρο που μας αναλογεί πως η ΟΛΚ ΑΕ θα συνεχίσει να συνδράμει στην αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης περιοχής που έχει μεν επίκεντρο την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αλλά εξακτινώνεται στην ευρύτερη ελληνική αλλά και βαλκανική ενδοχώρα».

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Πρόεδρος της εταιρείας ΣΑΡΙΣΑ Α.Ε., Εμμανουήλ Μουστάκας, δήλωσε: «Η έναρξη της υπο-παραχώρησης του «Φίλιππος Β» σηματοδοτεί την είσοδο του λιμανιού Καβάλας σε νέα εποχή. Δεδομένου ότι το λιμάνι Καβάλας αποτελεί κόμβο θαλασσίων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, η επένδυση, που θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή του, συμβάλλει στην ισχυροποίηση του ρόλου της Ελλάδας στις εμπορευματικές μεταφορές. Η προσθήκη του λιμανιού Καβάλας στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνάδει με την μακροχρόνια στρατηγική μας για υλοποίηση επενδύσεων με σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία».

Το μέλος του ΔΣ της EFA VENTURES και μέλος του ΔΣ της εταιρείας ΣΑΡΙΣΑ Α.Ε., Δημήτρης Παρθένης, δήλωσε: «Η έναρξη της υπο-παραχώρησης του λιμένα «Φίλιππος Β» αποτελεί μια κομβική στιγμή για την περιοχή της Καβάλας. Είμαστε, ως EFA VENTURES, ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε ένα μετοχικό σχήμα που θα επενδύσει στρατηγικά στην ανάπτυξη του λιμένα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την κοινότητα. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, στοχεύουμε να μεταμορφώσουμε τον λιμένα σε έναν σύγχρονο κόμβο εμπορευματικών μεταφορών, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και ανυπομονούμε να δούμε τα θετικά αποτελέσματα που θα φέρει για την περιοχή, τους κατοίκους της και την ελληνική οικονομία γενικότερα».

