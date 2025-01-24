Σκυλακάκης: Η Ελλάδα ξεκινά τον διαγωνισμό για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων

Η Ελλάδα θα ξεκινήσει διαγωνισμό για νέα δικαιώματα εξερεύνησης υδρογονανθράκων στα νοτιοδυτικά της ύδατα την Παρασκευή μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αμερικανική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Chevron CVX.N, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρος Σκυλακάκης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Chevron υπέβαλε το ενδιαφέρον της για εξερεύνηση για ενέργεια σε ένα τετράγωνο βαθέων υδάτων νότια της χερσονήσου της Πελοποννήσου στη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Η διαγωνιστική διαδικασία θα ξεκινήσει σήμερα», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης σε ελληνικό μέσο, προσθέτοντας ότι ο νικητής θα αναδειχθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Μόλις δημοσιευθεί ο διαγωνισμός στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Chevron και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος επενδυτής θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (HEREMA).

Η περιοχή ενδιαφέροντος συνορεύει με δύο αδειοδοτημένα τετράγωνα ανοιχτά της Κρήτης, όπου μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία της ExxonMobil αξιολογεί σεισμικά δεδομένα. Η Exxon XOM.N αναμένεται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε ερευνητική γεώτρηση εκεί εντός του έτους, είπε ο Σκυλακάκης.

Η Ελλάδα, η οποία έχει αυξήσει τη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ρωσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύει να αξιοποιήσει τους εγχώριους πόρους πιο ενεργά ως μέρος της ώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απομάκρυνση από τη ρωσική ενέργεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

Προσθέτει πως μεγάλα ευρήματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Αιγύπτου, η οποία βρίσκεται νότια της Κρήτης, έχουν δημιουργήσει ελπίδες ότι τα ελληνικά ύδατα θα μπορούσαν επίσης να περιέχουν σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

