Ξεκινά ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε δύο θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης υπέγραψε την απόφαση με την οποία προσδιορίζονται τα ακριβή όρια των εν λόγω περιοχών. Πρόκειται για τις περιοχές για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον η Chevron και η HELLENiQ Energy.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί, με την κύρωση των σχετικών συμβάσεων από τη Βουλή, εντός του έτους.

Η Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει ως διαδικασία παραχώρησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων τη Σύμβαση Μίσθωσης, το ίδιο πρότυπο, δηλαδή, με τις αντίστοιχες διαδικασίες των προηγούμενων διαγωνισμών.

Προηγήθηκε άλλη Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την αμερικανική εταιρεία Chevron, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη, παγκοσμίως, ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων, καθώς και από την HELLENiQ Energy, για τις περιοχές «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2».

Μέσα στις επόμενες ημέρες, κατόπιν εισήγησης από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), θα δημοσιευθεί η Διακήρυξη του Διαγωνισμού η οποία αφορά στην αδειοδότηση νέων περιοχών, με σκοπό την ανάθεση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Η Διακήρυξη θα περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς υποφακέλους: α) νομιμοποιητικά έγγραφα, β) έγγραφα οικονομικής ικανότητας, γ) έγγραφα τεχνικής ικανότητας και δ) ανταγωνιστικά στοιχεία και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 90 ημέρες.

Αφού υποβληθούν οι προσφορές από ενδιαφερόμενα μέρη (θα μπορούσαν να είναι και άλλες εταιρείες, εκτός δηλαδή από τις Chevron και HELLENiQ Energy που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον), θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών από Επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ. Θα επιλεχθεί η καλύτερη προσφορά (ανά περιοχή) και θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους αναδόχους για την οριστικοποίηση των Συμβάσεων Μίσθωσης.

Τέλος, θα γίνει η υποβολή των τελικών Συμβάσεων Μίσθωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και η Κύρωσή τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

