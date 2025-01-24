ΣΕΒ: Ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας

Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους έθεσαν μέλη του ΣΕΒ στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος συμμετείχε χθες στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του συνδέσμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησαν τη λήψη άμεσων μέτρων για τις επιχειρήσεις, της μέσης τάσης, αλλά και για τις ενεργοβόρες, όσο και στις αναγκαίες πρωτοβουλίες της πολιτείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΣΕΒ, οι επιχειρηματίες ανέφεραν ότι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και με μεγάλη μεταβλητότητα από ημέρα σε ημέρα και από μήνα σε μήνα, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων, ενώ η διασφάλιση ενός προβλέψιμου και ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για όλες τις επιχειρήσεις, αποτελεί παράγοντα επιβίωσής τους και προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος Θεοδωρόπουλος επισήμανε τις ανάγκες των επιχειρήσεων τονίζοντας ότι παρά τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και απρόβλεπτο και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές νέες προκλήσεις. Μια από τις κρισιμότερες αφορά στην ενέργεια. Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό αλλά, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσιάζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και υψηλότερες τιμές. Η μεγάλη μεταβλητότητα διογκώνει το πρόβλημα, καθιστά αδύνατη κάθε πρόβλεψη και αφαιρεί τη δυνατότητα προγραμματισμού επενδύσεων και αποτελεσματικής κοστολόγησης των προϊόντων για σύναψη συμβολαίων άνω των 6 μηνών. Υπογράμμισε τη θωράκιση των επιχειρήσεων ως επιτακτική και επείγουσα ανάγκη, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας μειώνει την ανταγωνιστικότητα και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης τόνισε πως στην παρούσα συγκυρία, ευρωπαϊκή και διεθνή, είναι εξαιρετικά δύσκολη κάθε προσπάθεια προβλεψιμότητας. Αυτό συμβαίνει -όπως εξήγησε- διότι η αγορά της ενέργειας επηρεάζεται άμεσα και σημαντικά από παράγοντες που η χώρα μας δεν μπορεί να ελέγξει, καθώς αποτελούν δομικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, όπως είναι για παράδειγμα οι τιμές του φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση, από την πλευρά της, προωθεί, συστηματικά, επενδύσεις σε δίκτυα, διασυνδέσεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και μπαταρίες, ενώ παράλληλα συνεχίζει να στηρίζει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, αλλά και νέες υδροηλεκτρικές μονάδες. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα φανεί σταδιακά στη διάρκεια των επόμενων δύο ετών και στη συνέχεια, χρονικό διάστημα κατά το οποίο όλες οι επιχειρήσεις καλούνται να επωφεληθούν από τα υφιστάμενα εργαλεία και τους μηχανισμούς στήριξης.

