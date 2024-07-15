Αυτόματα από αύριο οι δηλώσεις για δωρεές και γονικές παροχές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πρεμιέρα αύριο 16 Ιουλίου της αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων για όλες τις δωρεές και τις γονικές παροχές.

Γίνεται έτσι ένα βήμα ακόμη για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά κι ένα βήμα πιο κοντά προς τον απόλυτο στόχο που είναι η αυτόματη υποβολή του Ε9 όπως γίνεται με τις προσυμπληρωμένες φορολογικές

δηλώσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών θα υποβάλλονται ψηφιακά εφόσον:

* Είναι εμπρόθεσμες

* Η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty

* Δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της δωρεάς/γονικής παροχής

Το όφελος είναι διπλό. Αφενός δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης για να ενημερώσει το Ε9 για την αλλαγή, αφετέρου μηδενίζεται ο κίνδυνος «ξεχειλωμένου» ΕΝΦΙΑ και προστίμων σε περίπτωση οι νέοι ιδιοκτήτες ξεχάσουν να δηλώσουν τη μεταβολή στην περιουσία τους.

Η διευκόλυνση αυτή είναι στην ουσία το τρίτο βήμα στη διαδικασία μετασχηματισμού των δηλώσεων

μεταβίβασης ακινήτων.

Το πρώτο βήμα έγινε πέρυσι το καλοκαίρι με την αυτόματη ενημέρωση του Ε9 στις περιπτώσεις των αγοραπωλησιών.

Το δεύτερο βήμα είχε να κάνει με ορισμένες μόνο περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών.

Η διαδικασία της αυτόματης υποβολής περιλαμβάνει τα εξής βήματα :

- Πριν από την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτων μέσω της εφαρμογής myProperty,

είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση από τον δωρητή/γονέα των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στην τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση που εμφανίζεται στο Περιουσιολόγιο.

- Με την ανάρτηση του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο στην εφαρμογή myProperty δημιουργείται αυτόματα δήλωση

στοιχείων ακινήτων (Ε9) για κάθε συμβαλλόμενο (δωρητή/γονέα και δωρεοδόχο/τέκνο) με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)» είτε τον πίνακα 2 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» αυτής.

- Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που δημιουργείται αυτόματα ισχύουν τα εξής:

* Για τον δωρητή/γονέα, τα πεδία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου

συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του μεταβιβαζόμενου

ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο ΟΠΣ

Περιουσιολογίου Ακινήτων.

Η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» συμπληρώνεται με τον κωδικό 3 (διαγραφή ακινήτου).

* Για τον δωρεοδόχο/τέκνο, τα πεδία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου

συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα

περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του δωρητή/γονέα στο ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων.

Η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» συμπληρώνεται με τον κωδικό 1 (δήλωση νέου ακινήτου).



Για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων «αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ συμβολαιογράφου» και «Ημερομηνία Συμβολαίου» συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από την εφαρμογή myProperty.

Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογούμενου» αναγράφεται η φράση «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9

από το myProperty.

- Μετά τη δημιουργία με αυτόματο τρόπο των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), αναρτάται στη θυρίδα των συμβαλλομένων

στην ψηφιακή πύλη «myAADE» ηλεκτρονική ειδοποίηση, την οποία ακολουθεί η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη

δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη δημιουργία της υποβληθείσας δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

- Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αυτόματη δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων λόγω τεχνικής ή άλλης αδυναμίας σύζευξης των στοιχείων των ακινήτων ή όταν ο συμβαλλόμενος είχε ήδη υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων

για το ίδιο ακίνητο πριν την αυτόματη δημιουργία της από το σύστημα.

- Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που δημιουργούνται αυτόματα θεωρείται ότι έχουν οριστικώς υποβληθεί.

Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής στην ψηφιακή εφαρμογή myProperty.

