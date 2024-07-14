Απρόσιτα τα κινεζικά αυτοκίνητα στην Τουρκία

Η Τουρκία θέλει μελλοντικά να επιβάλει επιπλέον φόρους σε κάθε αυτοκίνητο από την Κίνα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου στην Άγκυρα, θα επιβληθούν δασμοί 40% ή τουλάχιστον 7.000 δολαρίων ΗΠΑ ανά όχημα. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνει τον ειδικό φόρο που είχε θεσπίσει πριν από έναν χρόνο για τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από τις 8 Ιουλίου, οι φόροι στα εισαγόμενα αυτοκίνητα από την Κίνα μπορεί να ανέλθουν στο 50%.

Πολλοί εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας ανησυχούν πολύ για το θέμα αυτό. Και αυτό διότι η εγχώρια αγορά είναι ήδη ασταθής και ο πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια είναι ούτως ή άλλως πολύ υψηλός. Και υπάρχει ο φόβος ότι οι πρόσθετοι δασμοί θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τις τιμές.



Ένας εργαζόμενος στην Τουρκία με ένα μέσο εισόδημα μπορεί ούτως ή άλλως με μεγάλη δυσκολία να αντέξει την αγορά ενός αυτοκινήτου. Ο κατώτατος μισθός είναι σήμερα στα 485 ευρώ, με τον ετήσιο πληθωρισμό να τρέχει στο 75,45%. Και σύμφωνα με το συνδικάτο DISK σχεδόν οι μισοί από όλους τους εργαζόμενους στη χώρα λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό.

Αύξηση τιμών και σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα;

Είναι ο λόγος που ο Άιντιν Έρκοτς, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Αυτοκινήτων (MASFED), θεωρεί ότι ο πρόσθετος δασμός στα κινεζικά οχήματα αποτελεί παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά. "Εάν ο φόρος αυξηθεί, θα πρέπει να ισχύει για όλες τις μάρκες", λέει σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle. Όπως και πολλοί άλλοι, φοβάται ότι και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές θα αυξήσουν τώρα τις τιμές τους. Μέχρι στιγμής, έχουν κρατήσει συγκρατημένη στάση λόγω του φθηνού ανταγωνισμού. Στο μέλλον, όλα τα αυτοκίνητα θα είναι ακριβότερα. «Υπάρχει ένας ακόμα λόγος για τον οποίο τα καινούργια αυτοκίνητα γίνονται πιο ακριβά στην Τουρκία», λέει ο Αλί Καρακάς, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων "otomerkezi.net". Τον Ιούλιο τίθεται σε εφαρμογή δέσμη μέτρων προσαρμογής της ΕΕ στη λεγόμενη "ασφαλή οδήγηση". Πρόκειται για συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, τα συστήματα προειδοποίησης υπνηλίας του οδηγού, τα συστήματα ακινητοποίησης λόγω αλκοόλ και άλλα παρόμοια, που θα είναι πλέον υποχρεωτικά για τα νέα οχήματα.



Ως αποτέλεσμα αυτού και των επιπλέον δασμών στα κινεζικά αυτοκίνητα, ο Καρακάς εκτιμά ότι οι τιμές στην αγορά αυτοκινήτων θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 45%. Παράλληλα ελπίζει ότι αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη λιμνάζουσα αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. "Τα φθηνά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης έχουν μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Πολλοί καταναλωτές έχουν προτιμήσει τα νέα κινεζικά μοντέλα από τα ευρωπαϊκά μεταχειρισμένα", επισημαίνει ο Καρακάς. Η αύξηση των τιμών θα μπορούσε τώρα να ωφελήσει την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ο πρόεδρος των εμπόρων Έρκοτς είναι λιγότερο αισιόδοξος, γιατί όπως λέει, οι πωλήσεις στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχουν μειωθεί έως και 70% τον τελευταίο περίπου χρόνο. Κατά τη γνώμη του, η μείωση θα συνεχιστεί για τουλάχιστον έξι μήνες. "Όσο ο πληθωρισμός και τα επιτόκια δεν πέφτουν, η αγορά αυτοκινήτων θα συνεχίσει να παραμένει στάσιμη". Μέχρι στιγμής οι κινεζικές μάρκες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στους Τούρκους. Δέκα από αυτές διεισδύουν στην τουρκική αγορά με μερίδιο αγοράς ύψους 10%.

Κινεζικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Τουρκία

Η αντίδραση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου στους πρόσθετους δασμούς ήταν έντονη. Σε ανακοίνωση απέρριψε με έμφαση τους πρόσθετους φόρους και απαίτησε την κατάργηση των δασμών που δημιουργούν "καθεστώς διακρίσεων". Από τη μία πλευρά η Τουρκία θέλει να χρησιμοποιήσει τους ειδικούς φόρους για να προστατεύσει τις δικές της μάρκες αυτοκινήτων, όπως την TOGG. Από την άλλη στοχεύει στην ενθάρρυνση των Κινέζων να επενδύσουν στην Τουρκία, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Κι αυτός ο υπολογισμός φαίνεται να αποδίδει. Η Chery είναι η πιο δημοφιλής κινεζική μάρκα στην Τουρκία. Ο επικεφαλής της στην Τουρκία Σι Φενγκούο είπε ότι καταβάλλει προσπάθειες για να ξεκινήσει η παραγωγή στην Τουρκία το συντομότερο δυνατόν. Ο Καγκάν Νταγκτέκιν, διευθύνων σύμβουλος της Dogan Trend Otomotiv, του τουρκικού εταίρου διανομής της μάρκας MG, εξέφρασε παρόμοια άποψη. «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την πρώτη ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής στην Τουρκία».



Ο Χισαμετίν Γιαλτσίν είναι διευθύνων σύμβουλος της Cardata, μιας εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες δεδομένων στον τουρκικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εμφανίζεται προσεκτικός στις εκτιμήσεις του και περιμένει να δει πρώτα πεπραγμένα. "Μετά την απόφαση για πρόσθετους δασμούς, έχουμε ακούσει ότι ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές θέλουν να επενδύσουν στην Τουρκία. Ωστόσο, μένει να δούμε αν αυτές οι ανακοινώσεις θα υλοποιηθούν". Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD), οι συνολικές πωλήσεις στην τουρκική αγορά αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 6% σε 471.473 μονάδες μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Όμως οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 257,3%, ενώ ο αριθμός των υβριδικών αυτοκινήτων κατά 50,3%. Η αύξηση αυτή έγινε κυρίως σε βάρος των ντίζελ. Μόνο ένα στα δέκα αυτοκίνητα είναι πλέον ντιζελοκίνητο. Τα βενζινοκίνητα διατήρησαν σε γενικές γραμμές το μερίδιό τους στη συνολική αγορά με ποσοστό 66%.



Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου

