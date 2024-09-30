Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυμναστήριο στο Κολωνάκι ανοίγει ο Τάιλερ ΜακΜπέθ

Στη σύσταση της εταιρείας Barry’s Greece Ι.Κ.Ε., προχώρησε ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ - Τι αναφέρει το έγγραφο σύστασης της εταιρείας 

Τάιλερ ΜακΜπέθ

Γυμναστήριο στο Κολωνάκι, ανοίγει ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ.

Αυτό προκύπτει από τη σύσταση, σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, μιας νέας εταιρείας και συγκεκριμένα της εταιρείας με την επωνυμία «Barry’s Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

gemi

Ο σκοπός της εταιρείας

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο σύστασης της εταιρείας, σκοπός της είναι υπηρεσίες γυμναστηρίων, υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ), καθώς υπηρεσίες γυμναστηρίου ανόργανης ή μη γυμναστικής.

Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής 100% όπως σημειώνεται, είναι ο Tyler Matthew Mcbeth.

Το κεφάλαιό της ορίζεται σε 1.000 ευρώ που διαιρείται σε 100 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάιλερ Μακμπέθ Κολωνάκι γυμναστήρια Στέφανος Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
18 0 Bookmark