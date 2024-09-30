Γυμναστήριο στο Κολωνάκι, ανοίγει ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ.

Αυτό προκύπτει από τη σύσταση, σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, μιας νέας εταιρείας και συγκεκριμένα της εταιρείας με την επωνυμία «Barry’s Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

Ο σκοπός της εταιρείας

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο σύστασης της εταιρείας, σκοπός της είναι υπηρεσίες γυμναστηρίων, υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ), καθώς υπηρεσίες γυμναστηρίου ανόργανης ή μη γυμναστικής.

Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής 100% όπως σημειώνεται, είναι ο Tyler Matthew Mcbeth.

Το κεφάλαιό της ορίζεται σε 1.000 ευρώ που διαιρείται σε 100 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα.

Πηγή: skai.gr

