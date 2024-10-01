Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης σε ώρα «αιχμής» στις 8 το βράδυ της Δευτέρας.

Ένα μπαλκόνι β’ ορόφου πολυκατοικίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στον δρόμο με συνέπεια να προκαλέσει -ευτυχώς- μόνο υλικές ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πεζός.

Από τύχη και μόνο, δε θρηνήσαμε θύματα! Το συμβάν έγινε στην οδό Κωστή Παλαμά στην περιοχή Τρία Πεύκα.

Στο σημείο βρέθηκε η δημοτική αστυνομία και η πολιτική προστασία του δήμου Ηρακλείου για την καταγραφή του συμβάντος.

