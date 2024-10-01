Λογαριασμός
Έπεσε μπαλκόνι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης - Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτο συμβάν στο κέντρο του Ηρακλείου σε ώρα «αιχμής» στις 8 το βράδυ της Δευτέρας - Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, καταγράφηκαν υλικές ζημιές

Ηράκλειο Κρήτης πτώση μπαλκονιού

Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης σε ώρα «αιχμής» στις 8 το βράδυ της Δευτέρας.

Ένα μπαλκόνι β’ ορόφου πολυκατοικίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στον δρόμο με συνέπεια να προκαλέσει -ευτυχώς- μόνο υλικές ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πεζός.

Από τύχη και μόνο, δε θρηνήσαμε θύματα! Το συμβάν έγινε στην οδό Κωστή Παλαμά στην περιοχή Τρία Πεύκα.

Στο σημείο βρέθηκε η δημοτική αστυνομία και η πολιτική προστασία του δήμου Ηρακλείου για την καταγραφή του συμβάντος.

