Με δύο σημαντικά εργαλεία στο οπλοστάσιο του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται για τον νέο αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή αυτή την εβδομάδα και το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο η λειτουργία του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Με τις δύο αυτές παρεμβάσεις, η κυβέρνηση στέλνει το σήμα ότι η θεμελίωση ισχυρότερων βάσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης αποτελεί βασική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής, παράλληλα με την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Μέσα στις επόμενες μέρες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να ορίσει τη διοίκηση του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου το οποίο θα λειτουργεί ως θυγατρική του Υπερταμείου. Έτσι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Ταμείο στόχος του οποίου θα είναι η συμμετοχή με μειοψηφικά ποσοστά σε επενδύσεις με επίκεντρο τους στρατηγικούς τομείς των υποδομών, όπως η ψηφιοποίηση, η ενέργεια και η πράσινη μετάβαση.

Το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα αυξηθεί στο 1 δισ. ευρώ προκειμένου να διευρυνθεί το επενδυτικό αποτύπωμα του στην ελληνική οικονομία. Η ενίσχυση του κεφαλαίου του θα προέλθει από πρόσθετα έσοδα του Υπερταμείου, που θα προέλθουν είτε από τις υφιστάμενες συμμετοχές του σε επιχειρήσεις είτε από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στα οποία περιλαμβάνονται και τα ακίνητα της ΕΤΑΔ.

Το νέο Ταμείο σε συνδυασμό με τις μεγάλες ενισχύσεις που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς αναμένεται να αποτελέσουν, μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, έναν ισχυρό μοχλό ώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας το επόμενο διάστημα αναφέρουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει ενισχύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ για τη διετία 2025-2026 έχοντας ως προτεραιότητα τις μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας και την οικονομική αναβάθμιση παραμεθόριων και υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας. Ειδικότερα βάση του νέου αναπτυξιακού νόμου θεσπίζονται 12 καθεστώτα ενίσχυσης που αφορούν τομείς όπως οι τεχνολογίες αιχμής, ο τουρισμός, η εφοδιαστική αλυσίδα και η αγροδιατροφή. Οι εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, θα εγκρίνονται με ταχείς διαδικασίες μέσα σε διάστημα 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης μέσω πλήρους ψηφιοποιημένου συστήματος αξιολόγησης.

Μεταξύ άλλων, ο νέος αναπτυξιακός προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου έως 300 εκατ. ευρώ για την παροχή δανείων έως 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το διπλασιασμό του ανώτατου ποσού ενίσχυσης στα 20 εκατ. ευρώ για επενδύσεις μεμονωμένων επιχειρήσεων και στα 50 εκατ. ευρώ για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που σε δύο χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί το 10% της επένδυσης προβλέπεται απένταξη της από τις ενισχύσεις του νόμου.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος η στόχευση του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτυπώνει τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και η διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού της. Για το υπουργείο Ανάπτυξης κοινή συνισταμένη των στοχεύσεων αυτών είναι η δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

